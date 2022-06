Be Italian: l’abbonamento di My Cooking Box per la Germania

Dopo l'attivazione della piattaforma eCommerce in Germania, My Cooking Box lancia la formula di abbonamento Be Italian per promuovere il made in Italy

Per conquistare il mercato tedesco, My Cooking Box, specializzata in meal kit, lancia una formula di abbonamento chiamata Be Italian, che segue l'apertura dell'eCommerce di pochi mesi fa. L'obiettivo è di indicare ai consumatori tedeschi le ricette made in Italy incentivandone il consumo attraverso l'abbonamento. " Siamo consapevoli di entrare in un mercato già presieduto da grandi player del comparto, ma crediamo nelle sfide e soprattutto nell’unicità della nostra offerta di qualità e nel forte appeal delle nostre proposte, ispirate alla tradizione gastronomica italiana -spiega Chiara Rota, Ceo e fondatrice di My Cooking Box-. Le nostre ricette esclusivamente italiane sanno evocare quelle atmosfere, quei sapori, quel “saper vivere italiano” di cui i tedeschi fanno esperienza durante i loro viaggi nel nostro Paese. Inoltre, i nostri ingredienti possono essere conservati tranquillamente in dispensa e consentono di preparare la ricetta in un ampio arco temporale senza la preoccupazione del loro scadenza".

Come funziona l'abbonamento

L'abbonamento è modulabile in base alle proprie necessità: da 3 a 6 mesi. I consumatori ricevono, ogni mese e direttamente a casa, tre diverse ricette italiane che si ispirano a tre grandi direttrici: Cucina della Nonna, ossia i piatti classici italiani; Bella Italia, le specialità gastronomiche regionali della nostra penisola e, infine, Buon Gusto, dal taglio gourmet. Come da consuetudine di My Cooking Box, all’interno di una maxi scatola, sono presenti tutti gli ingredienti nelle giuste dosi (compresi olio evo e sale) per la realizzazione delle tre ricette, foto da collezione che illustrano il piatto realizzato, un folder con approfondimenti e curiosità sugli aspetti dell’Essere Italiani. Ogni ingrediente è confezionato in imballaggi ecologici e sostenibili. Sul portale mycookingbox.de gli utenti avranno anche la possibilità di sfogliare, ogni mese, il Be Italian Magazine per scoprire pillole di curiosità e cultura gastronomica sulle regioni d’Italia.