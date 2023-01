Bennet presenta la linea di shopper in partnership con IED

La nuova shopper Bennet in colori pastello è stata realizzata da uno dei 3 gruppi che hanno partecipato all’iniziativa dell’Istituto europeo di Design

Bennet (Gruppo Vègè) lancia la nuova linea di shopper realizzata in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design di Milano (Ied). Il progetto è stato parte di un’iniziativa di Ied che ha coinvolto tre gruppi da quattro studenti ognuno che si sono dedicati al concept Bennet attraverso workshop e studi di scenario e target per poi presentare le proprie idee con prototipo e industrializzazione delle shopper. La scelta è ricaduta sul gruppo che ha svolto il miglior compito in linea con la visione del retailer.

Il design della nuova shopper Bennet

La nuova shopper Bennet è pratica e resistente, perfetta per fare la spesa da portare sempre con sé. In linea con gli standard che anche il consumatore pretende, la shopper è attenta all’ambiente realizzata in Pet riciclato, ma senza rinunciare al gusto estetico, tocco da attribuire agli studenti di design milanesi. La shopper, infatti, è disponibile in quattro versioni in colori pastello rosa, verde, giallo e azzurro.

Dove trovarla

La shopper è in vendita a 2,49euro ed è già disponibile in tutti i 69 punti di vendita Bennet tra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, ma anche online.

Come comunicano dall’azienda, le shopper “saranno anche principio di ispirazione creativa per una serie di novità destinate ai clienti più digitali e appassionati di blockchain, web 3.0 ed Nft”.