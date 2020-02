BennetDrive: 34 punti di ritiro già attivi

Aggiornamento

Continua lo sviluppo di BennetDrive con una struttura realizzata a Lodi. Bennet raggiunge così la quota di 34 punti di ritiro attivi ad oggi nei quali si può ordinare la spesa online 24 ore su 24, da ritirare nell’apposita piattaforma in qualsiasi momento della giornata. Il BennetDrive propone le stesse offerte presenti nel punto di vendita, con la possibilità di ordinare anche i prodotti freschissimi (ortofrutta, macelleria, pescheria e gastronomia) e i prodotti di produzione Bennet (panetteria, pasticceria, rosticceria e cucina). Il lancio del BennetDrive di Lodi è stato supportato da un’attività di comunicazione.

Dove è attivo il servizio

Il servizio è attivo anche in provincia di Como ad Anzano del Parco, Cantù, Cassina Rizzardi, Erba, Tavernola e Montano Lucino, nel lecchese a Lecco e Casatenovo, a Lentate sul Seveso e Brugherio in Brianza, a Cornaredo, Vanzaghello e Vaprio d’Adda nel milanese, a San Martino Siccomario in provincia di Pavia, a Pieve Fissiraga in provincia di Lodi, a Romano di Lombardia e Albano Sant’Alessandro in provincia di Bergamo, a Brescia, a Lavena Ponte Tresa nel varesotto, a Chivasso, Ciriè, Nichelino, Caselle Torinese, Pavone Canavese e Torino in via San Paolo nell’area torinese, a Romagnano Sesia in provincia di Novara, a Acqui Terme, Belforte Monferrato e Novi Ligure nell’alessandrino, a Vigliano Biellese in provincia di Biella, a Cento e Comacchio in Emilia Romagna e a Pradamano in Friuli Venezia Giulia.

Questa apertura in Lombardia segue quella in Piemonte, ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, già annunciata nei mesi scorsi.

Come funziona il servizio

BennetDrive è il servizio che consente di ordinare la spesa online da Bennet attraverso il portale www.bennetdrive.it e ritirarla poi nell’apposito punto ritiro in qualsiasi momento della giornata. La spesa è caricata direttamente in macchina da un addetto senza costi aggiuntivi e il pagamento si effettua alla consegna tramite bancomat o carta di credito. Con BennetDrive si accede alle medesime offerte presenti nel punto di vendita ed è possibile ordinare anche i prodotti freschissimi (ortofrutta, macelleria, pescheria e gastronomia) e di produzione Bennet (panetteria, pasticceria, rosticceria e cucina).