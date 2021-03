Beppino Occelli pluripremiato ai Quality Award 2021

Nel 1976 inizia l’attività di Beppino Occelli nel settore caseario, un percorso ricco di intuizioni, progetti e soddisfazioni, ma anche di sacrifici. Contro la tendenza all’omologazione, infatti, Occelli ha proposto creazioni e interpretazioni personali dei prodotti della tradizione, che nascono dal suo profondo e indissolubile amore per il territorio dove è nato: le Langhe e le Alpi.

Il Burro Occelli, realizzato con panna dolce di centrifuga scremata da latte rigorosamente italiano, è il vero punto di partenza di una affascinante vicenda dedicata al buon gusto ed al conseguimento della qualità assoluta.

Proprio nelle scorse settimane l’azienda ha voluto mettersi alla prova con la sua prima partecipazione al Quality Award, premio assegnato direttamente dai consumatori italiani, e i risultati sono stati lusinghieri. Il Burro Occelli si è aggiudicato il premio Quality Award 2021 per la categoria Burro. Questo importante premio di carattere nazionale si aggiunge agli altri prestigiosi riconoscimenti a livello europeo e mondiale ricevuti in precedenza. Artigianalità, pannosità e soprattutto italianità sono le 3 caratteristiche che gli esperti hanno riconosciuto al prodotto e, dopo averlo assaggiato, 9 consumatori su 10 si dichiarano disponibili all’ acquisto.

Ma Beppino Occelli non è solo burro: la passione per le tradizioni casearie locali, abbinata alla sua grande creatività, gli hanno permesso di produrre un’ampia varietà di formaggi molto apprezzata dai gourmet di tutto il mondo. Nel caseificio di Farigliano, il suo “laboratorio in Langa”, si trova la fucina dei più famosi "gioielli" della collezione di Beppino Occelli. Qui si producono soltanto specialità esclusive, alcune delle quali, come il formaggio Valcasotto, maturano e si affinano per lungo tempo nelle fresche e antiche cantine di Valcasotto, il piccolo Borgo dei Formaggi da cui prende il nome, per costituire la Gran Riserva di Beppino Occelli.

I formaggi sottoposti al giudizio organolettico degli esperti sono stati il Bianco di Langa, il Bianco di Langa al Tartufo, il Valcasotto e l’Occelli al Barolo.

Bianco di Langa è una novità assoluta di Beppino Occelli: è un formaggio a caglio vegetale con latte 100% italiano di capra a pasta molto morbida, eletto Quality Award per il suo gusto delicato e la consistenza burrosa.

Anche il Bianco di Langa al Tartufo rappresenta una novità nata dalla creatività di Beppino Occelli unita all’indissolubile legame con il territorio, le Langhe. Il Bianco di Langa al Tartufo è un formaggio a caglio vegetale con latte 100% italiano di capra dalla consistenza cedevole, impreziosito da scaglie di tartufo che ne esaltano il gusto rendendolo unico; motivo per cui anche questo gioiello caseario è stato eletto Quality Award 2021.

Il Valcasotto prende invece il nome da un antico Borgo nelle Alpi Cuneesi, dove si trovano le antiche grotte di stagionatura di Beppino Occelli. Andata persa nel tempo la tecnica di produzione di questo cacio, Beppino Occelli -con il prezioso aiuto degli anziani locali- è andato alla ricerca dell’antica ricetta e l’ha interpretata secondo la sua esperienza casearia. Il Valcasotto è fatto con latte crudo di vacca piemontese. Dal gusto pieno ed invitante ha forma quadrata e peso adeguato ad una lunga stagionatura. Per il suo gusto delicato, l’aspetto invitante e la consistenza compatta è stato eletto Quality Award 2021.

E infine l’Occelli al Barolo è un formaggio prodotto con latte di vacca e pecora 100% italiano, che viene affinato per un lungo periodo nelle cantine di Valcasotto. È proprio dopo questo passaggio che subentra il prezioso vino rosso e il formaggio subisce un trattamento peculiare, che lo porterà ad acquisire quelle che sono le sue caratteristiche specifiche e lo renderà unico e inimitabile. Il prodotto viene infatti lasciato riposare per molto tempo nelle vinacce di Langa e Barolo fino ad assumere il suo tipico gusto unico ed inimitabile. Un’intuizione, quella di Beppino Occelli, che ha portato l’Occelli al Barolo ad ottenere anche alcuni importanti riconoscimenti a livello europeo, come quello di miglior formaggio “ubriaco” ricevuto nel 1999 da Slow Food e la medaglia d’oro all’edizione 2015-2016 del concorso internazionale di formaggi eccellenti World Cheese Awards. È stato eletto Quality Award 2021 per il suo gusto deciso ed il suo sapore dolce di vino.

Le specialità casearie di Beppino Occelli sono distribuite da Eataly, ma anche da Pam, Coop, Iperal, Iper La Grande i, Carrefour Market e in parte da Conad, oltre ad essere disponibili sullo shop online dell’azienda.