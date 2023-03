Bofrost: al via al Good Food on Tour in Piemonte

Bofrost, azienda che vende e consegna a casa prodotti surgelati e freschi, incontrerà i consumatori per la tappa piemontese del tour

Da giovedì 9 marzo a sabato 11 marzo si terrà l’edizione piemontese di Good Food on Tour, l’evento organizzato da Bofrost per far conoscere in tutta Italia il proprio servizio e propri prodotti. L’azienda, tra le maggiori nel nostro Paese nella vendita a domicilio di alimenti surgelati e freschi, inizierà il tour da Spinetta di Marengo (Al) con 200 promoter interni all’azienda che incontreranno i consumatori face-to-face per raccontare loro l’impegno di Bofrost nell’offrire referenze di alta qualità.

“L’evento è arrivato al decimo anno e oramai è diventato una tradizione -racconta Gianluca Poletti, coordinatore area promoter di Bofrost Italia-. È una formula di successo perché ci permette di essere più vicini ai nostri clienti, presentando i punti di forza di Bofrost: il rapporto diretto e di fiducia che i nostri venditori costruiscono con il consumatore, unito alla qualità dei nostri prodotti e alla comodità della consegna della spesa a domicilio, un servizio che gli italiani apprezzano sempre di più”.

L’assortimento di Bofrost

Puntando sul fattore umano, gli specialisti di Bofrost creeranno un legame con le persone che incontreranno nel corso del tour per consolidare il rapporto di fiducia e ampliare una base clienti già ricca. Infatti, le famiglie italiane già fidelizzate da Bofrost sono più di un milione grazie a un catalogo dall’ampio assortimento: in questi giorni l’azienda sta presentato il catalogo primavera/estate con 460 specialità e 32 new entry; inoltre, l’anno scorso Bofrost ha lanciato più di 100 novità in tutte le categorie dai gelati, agli ingredienti come verdura o carne e pesce, ricettati, monoporzioni, ma anche pizze e panificati.

Non possono mancare in assortimento linee veg e free from, e poi ricette da tutte le zone d’Italia oppure piatti della tradizione di altri Paesi. Nato come seller di referenze surgelate, negli ultimi anni Bofrost ha introdotto anche una linea di freschi con particolare attenzione per fornitori e materie prime, con un occhio di riguardo per le Dop e le Igp. Presente anche un assortimento di vini e di conserve per permettere al consumatore di abbinare le pietanze a un contorno o alla bevanda permettendo una spesa più completa.

