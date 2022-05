Bofrost amplia la gamma dei freschi: dopo i prodotti caseari e le uova, arrivano prosciutto cotto e mortadella in vaschetta firmate Ferrarini

Bofrost amplia la gamma dei prodotti freschi per i suoi oltre 1,1 milioni di clienti in tutta Italia. Dopo i prodotti caseari e le uova, è la volta degli affettati: il prosciutto cotto e la mortadella in vaschetta le piùFette sono novità firmate Ferrarini, storico produttore di Reggio Emilia. Bofrost ha puntato negli ultimi anni ad arricchire il proprio catalogo, storicamente basato sui prodotti surgelati, con referenze sempre più numerose della linea I Freschi della gamma l’Antica Magnolia. Dopo le uova, i formaggi stagionati e freschi, la mozzarella di bufala, gli yogurt e i dessert al cucchiaio, ora sono arrivati, appunto, i salumi le piùFette.

"Per introdurre i salumi affettati nel nostro catalogo abbiamo scelto un fornitore di eccellenza –commenta Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia–. Ferrarini è un brand rinomato per la bontà dei suoi prodotti, per la genuinità e per la lunga tradizione di saper fare e di passione che contraddistingue l’agroalimentare italiano. Con questa novità i clienti Bofrost potranno fare una spesa sempre più completa, che oltre ai surgelati comprende anche tanti prodotti freschi, tutti consegnati comodamente a domicilio".

"La nostra azienda ha sempre puntato sul binomio tradizione e innovazione e anche per questo siamo molto soddisfatti di iniziare questa partnership con Bofrost, leader nella vendita a domicilio -aggiunge Lisa Ferrarini, Presidente di Ferrarini –. Una partnership grazie alla quale potremo entrare direttamente con i nostri prodotti nelle case di milioni di famiglie italiane. Con Bofrost ci unisce la continua ricerca di una qualità superiore, l’offerta di prodotti ideali per un’alimentazione sana e livelli di trasparenza e sicurezza che ci vengono riconosciuti dai consumatori".

"Quel 'più' sta a significare più gusto e più comodità –aggiunge Gianluca Tesolin–. Gli affettati in vaschetta sono perfetti da avere sempre pronti per portare in tavola qualcosa di buono, pratico, leggero e parte della grande tradizione culinaria italiana". Il mercato dei salumi confezionati è cresciuto nell’ultimo periodo (+26,2% dal 2019 al 2021, con una penetrazione del 94,8%), anche a causa della pandemia, così come si è affermata la grande tendenza della spesa a domicilio: tendenze che Bofrost ha saputo cogliere, tanto che in pochi anni la categoria dei freschi è arrivata a valere il 9% del fatturato dell’azienda.

I prodotti Ferrarini presenti nel catalogo di Bofrost sono due: Prosciutto Cotto Alta Qualità in confezione da 100 g, prodotto con ricetta a base di 21 erbe aromatiche; e Mortadella in confezione da 100 g caratterizzata da lunga cottura, aromatizzazione con 21 erbe e aggiunta di pistacchi e mandorle, realizzata con carni italiane.