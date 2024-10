Bokok ha già aperto con Nhood Services Italy il suo primo store in un centro commerciale, a Merlata Bloom Milano

Bokok Merlata Bloom. ilamo 1 di 5

Bokok ha aperto da poco nel Merlata Bloom Milano, il suo primo store all'interno di un centro commerciale. L'insegna specializzata in cucina cantonese -già nota ai milanesi per il suo ristorante in via Paolo Sarpi, la China Town meneghina- ha scelto Nhood Services Italy (di seguito: Nhood), come consulente esclusivo per il territorio italiano, francese, spagnolo e portoghese per lo sviluppo del suo brand. Bokok, in cinese La stanza dei tesori, è una delle insegne più in voga in fatto di ravioli e classici della cucina cantonese. Il brand si è affidato a Nhood per il proprio sviluppo retail cominciando dall’apertura di circa 300 mq dentro il lifestyle center Merlata Bloom Milano: è -come detto- il suo primo store in un centro commerciale.

"La consulenza strategica di sviluppo resa a Bokok è l’espressione di una capacità di sviluppo dei brand che Nhood è in grado di replicare in tutta Europa -commenta Haili Zhou, retail strategy manager di Nhood Services Italy-. Siamo certi che rappresenti il via di una collaborazione di successo che farà diventare l’insegna della cucina cantonese un’àncora attrattiva in molti contesti".

"Il mandato di consulenza per il mercato italiano ricevuto da Bokok conferma la fiducia dei migliori brand internazionali del comparto food&beverage in Nhood e la nostra capacità di lavorare in sinergia per individuare assieme la giusta strategia di business development". aggiunge Anand Remtolla, chief commercial officer di Nhood Services Italy.