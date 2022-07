Bonduelle s’impegna per l’ambiente: il pack è green

Nuovo packaging, sempre più orientato alla sostenibilità ambientale, per Bonduelle che rilancia 24 referenze con grafica rinnovata

In linea con la filosofia aziendale che mira alla sostenibilità, Bonduelle, specializzata nel mercato di IV gamma, continua ad attivare azione nell'ambito del programma Bonduelle S’impegna, che prevede un approccio concreto e innovativo rivolto all’agricoltura, ai prodotti e al territorio. L’ultima delle azioni realizzate da Bonduelle è il rilancio della gamma core di insalate sviluppato in due fasi (giugno e ottobre) e coinvolgerà 24 referenze. A giugno sono state lanciate undici referenze: Iceberg 100g e 200g; Armonia 140g; Tenere 110g e 180g; Lattughino 180g; Songino 180g; Cuori lattuga 150; Gran mix 100; Mix lattugoso 70; Mix prezioso 70.

Il pack e i valori del brand

Il nuovo packaging è ancora più sostenibile, in plastica riciclata e riciclabile R-PP, come simbolo dell’impegno concreto dell’azienda per un mondo più green. Il pack presenta anche una nuova veste grafica che racconta, sia sul fronte pack che sul retro-pack, il programma Bonduelle S’Impegna. Le confezioni pongono in evidenza alcuni valori importanti per il brand, su tutti l’italianità, grazie al logo OP Oasi, l’associazione di aziende agricole italiane da cui provengono le materie prime, che certifica la provenienza del prodotto. Importanti anche concetti come la protezione delle api e il claim “senza residuo di pesticidi”, per ora utilizzato solo per la materia prima iceberg, la prima referenza dI IV gamma di Bonduelle ad essere stata prodotta senza residui.