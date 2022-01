Bonduelle valorizza la nuova gamma di poké

Nel 2021, il mercato delle pokerie nel nostro Paese ha sfiorato i 100

milioni di euro di fatturato (+14% sul 2020) e si prevede possa raggiungere i 143 milioni nel 2024. (fonte: Sole 24 Ore – Cross Border Growth Capital). Per assecondare questa tendenza, Bonduelle Food Service ha lanciato nuovi prodotti: Legumi e Cereali della linea Minute che includono Ceci, Lenticchie, Bulgur, Orzo e Quinoa, cotti a vapore e surgelati al naturale in IQF, e le nuove referenze Barbabietole a cubetti, Ceci e Fagioli rossi della gamma di vegetali Ambient, oggi anche in formato da 1 kg.

A questo piatto, simbolo delle Hawaii, il brand ha dedicato uno speciale nel nuovo numero di Ispirazioni Culinarie Magazine, il periodico di informazione su tendenze e novità nella ristorazione di Bonduelle Food Service Italia, realizzato in collaborazione con lo chef Jerome Fandino che sottolinea i motivi del successo di questo piatto: "Il Pokè è un piatto nutrizionalmente bilanciato e povero di calorie, che risponde a una crescente ricerca del consumatore di proposte sane ed equilibrate -spiega lo chef-. È estremamente personalizzabile e può soddisfare gusti e regimi alimentari molto diversi. Il Pokè è pratico, consumabile a freddo e quindi ideale anche per il delivery. E

infine, elemento non trascurabile, è bello da vedere. Il suo aspetto, ricco di colori e contrasti, lo rende tra i piatti più “instagrammati” del momento, favorendone popolarità e successo. Per un Pokè sano e bilanciato, quel che conta è che la bowl contenga il giusto mix di verdure e frutta, almeno un terzo, e proteine e carboidrati in parti uguali".