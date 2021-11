Bonduelle Food Service, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa, annuncia la nascita di Greenology, l’arte della cucina a base vegetale, progetto che promuove l’alimentazione vegetale nelle cucine professionali.

Con il programma Greenology, Bonduelle Food Service unisce la sua competenza nel mondo vegetale e l’esperienza culinaria e li mette a servizio di chef e operatori della ristorazione, che oggi hanno l’esigenza di integrare nei propri menù proposte a base vegetale, parte della nostra tradizione e protagoniste delle recenti tendenze alimentari, per rispondere alle richieste e aspettative dei propri clienti. Oggi infatti sono tanti gli ospiti che al ristorante o al bar scelgono proposte a base vegetale: basti pensare che 1 italiano su 4 è flexitariano, quindi ricerca un’alimentazione ricca e bilanciata, preferendo le proteine vegetali a quelle animali, a cui si aggiunge il pubblico dei vegetariani e vegani, rappresentato da 1 italiano su 10.

La ristorazione può attrarre e fidelizzare questi consumatori sempre più attenti e consapevoli, con una proposta a base vegetale, "originale e gustosa", traendo spunti e conoscenze da Bonduelle Food Service e da Greenology.

Il progetto consiste in un sistema integrato di servizi disponibili anche sulla piattaforma dedicata al quale chef e operatori del settore possono accedere gratuitamente per scoprire tutto quello che c’è da sapere sull’alimentazione vegetale e le sue enormi potenzialità: formazione, aggiornamenti sui nuovi food trend, ricette, ispirazioni culinarie, pareri nutrizionali, oltre a consulenze professionali personalizzate, masterclass e show cooking.

Con contributi dello chef stellato

Per arricchire costantemente il progetto Greenology di stimoli e proposte di valore, Bonduelle Food Service si avvale del contributo di chef stellati, che hanno come tratto distintivo della loro cucina l’arte di mettere il vegetale al centro del piatto, nutrizionisti e professionisti dell’alimentazione. Per esempio, la collaborazione con lo chef Christian Milone della Trattoria Zappatori di Pinerolo e una stella Michelin, che ha interpretato Greenology creando una raccolta di ricette esclusive, che verranno presentate in anteprima il 15 novembre in occasione di una masterclass riservata ai principali clienti Bonduelle Food Service.

La ricetta “Orzotto agli Asparagi verdi mantecato all'olio di nocciola, tuorlo ripieno di patate e tartufo nero... briciole di Grana Padano croccante” è realizzata con l’orzo perlato di Bonduelle Food Service, che insieme a bulgur, quinoa, lenticchie e ceci, costituisce la nuova gamma Cereali e Legumi surgelati Minute, lanciata in concomitanza con il progetto Greenology.

A proposito della ricetta "Orzotto agli asparagi" Christian Milone commenta: "Classico abbinamento grana padano, uova e asparagi. In questo caso abbinati all’orzo, trattato e mantecato come fosse un risotto. In questa ricetta, i prodotti Bonduelle Food Service sono mantenuti più̀ integri possibile, rigenerandoli solamente e mantecandoli per pochi minuti. La parte di rottura con la tradizione è data dal grana padano in forma di briciole croccanti e dall’uovo rappresentato da un tuorlo crudo che viene svuotato e farcito con la crema di patate e tartufo. Tecnica che mostro e divulgo con gioia e che tante prove mi è costata nella mia cucina".

"Alleati della salute, gli asparagi sono un vero e proprio integratore naturale mineralizzante -aggiunge la nutrizionista Francesca Marino-. Potassio e ferro, con agenti prebiotici come l’inulina presenti in questo ortaggio agiscono come antinfiammatori naturali, tanto più se abbinati al cerfoglio, erba aromatica ricca di calcio, fosforo e magnesio. Il pattern nutrizionale della ricetta è completato dalle proprietà dei cereali e delle patate, che la rendono ideale per tutti i tipi di diete".