Bonprix completa l’implementazione dei sistemi di Sap

Grazie alle tecnologie di Sap, ora i sistemi di Bonprix possono gestire un’ampia mole di dati

Sap annunciato che Bonprix, parte del Gruppo Otto, azienda operante nel settore moda, completato con successo l’implementazione delle soluzioni Sap BW/4Hana e Sap Datasphere. “L’adozione di Sap Datasphere e Sap BW/4Hana segna l’inizio del percorso di successo di Bonprix nel cloud -dice Sven Mulder, amministratore delegato di Sap Germania-. Ora possono prendere decisioni in tempo reale e basate sui dati, posizionando il brand per espandersi in nuovi mercati con stile”.

Integrazione da dati da diverse fonti

Bonprix è uno dei maggiori negozi di moda online in Germania e ora può gestire un panorama di dati multi-cloud che gli consente di integrare fonti di dati sia on-premise che cloud in un’unica piattaforma. Per farlo si è affidata alle soluzioni di Sap, che ha realizzato per l’azienda un’architettura it semplificata. “I dati di business intelligence di Bonprix basati su soluzioni Sap sono progettati appositamente per il futuro -dice Sergio Lopez Nunez, ingegnere Bi senior di Bonprix-. La combinazione con Sap Datasphere, che offre un ampio accesso multi-cloud, consente la perfetta integrazione di dati provenienti da fonti diverse”. Bonprix può ora accedere a una piattaforma analitica che collega i dati finanziari e relativi a vendite, logistica e gestione delle relazioni con i clienti con i dati transazionali Sap e gli utenti finali.