Box Dispensa di Too Good To Go compie un anno

Il primo bilancio di Box Dispensa dice che sono state consegnate oltre 290.000 Box e salvati dallo spreco 4.800.000 prodotti alimentari

A un anno dal suo lancio, Box Dispensa, soluzione nata per contrastare lo spreco alimentare lungo la filiera, in collaborazione tra Too Good To Go con le aziende dell’industria alimentare, traccia un primo bilancio. Ad oggi sono 64 le aziende che hanno scelto di collaborare con il progetto Box Dispensa, tra cui Bauli, Caffè Borbone, cameo, Kraft Heinz, Loacker, Mutti, Riso Scotti. Dallo scorso maggio a oggi, sono state consegnate oltre 290.000 Box Dispensa, salvando dallo spreco 4.800.000 prodotti alimentari ancora buoni e perfettamente consumabili, per un valore commerciale al pubblico di oltre 13.5 milioni di euro. Solo nei primi tre mesi del 2024 è stato registrato un aumento nel numero di ordini del +20% rispetto all’ultimo trimestre 2023. Contribuendo a salvare dallo spreco circa 300.000 Box Dispensa, è stato prodotto evitata l’emissione di 4.541 tonnellate di CO2e e l’utilizzo non necessario 1.362.420.000 di litri di acqua e di oltre 4.700.000 m2 di suono per anno.

La novità per il primo anno

In occasione del primo anniversario, Too Good To Go ha ideato una special 1st Box Dispensa Anniversary, disponibile sino ad esaurimento scorte sulla App, con una selezione di prodotti.

L'iniziativa

La soluzione di Too Goog To Go permette alle aziende di gestire meglio le loro eccedenze evitando lo spreco dei prodotti che non raggiungono gli scaffali dei supermercati o dei negozi per problemi di etichettatura, packaging, ordini annullati o fluttuazioni della domanda e dell'offerta. Mentre i consumatori dal canto loro hanno la possibilità, ovunque essi si trovino in Italia, di acquistare prodotti ancora buoni dei migliori brand sul mercato ad un prezzo vantaggioso, contribuendo a ridurre lo spreco alimentare.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti dei risultati raggiunti e dell’impatto positivo generato da Box Dispensa in questo primo anno e siamo sicuri che il progetto continuerà a crescere sempre più -commenta Mirco Cerisola, Italy country director di Too Good To Go-. Riscontriamo quotidianamente l’apprezzamento degli utenti, che hanno a disposizione ovunque si trovino, un’opportunità per acquistare del cibo ancora buono ad un prezzo vantaggioso, ed un interesse sempre crescente da parte delle aziende dell’industria alimentare, che intravedono in Box Dispensa una soluzione perfetta per gestire i loro prodotti a rischio spreco. Basti pensare che al momento del lancio i partner coinvolti erano una quindicina e nel giro di un solo anno sono arrivati ad essere oltre 60”.

“Grazie a questa collaborazione abbiamo salvato circa 670.000 prodotti del Gruppo, equivalenti a 634 tonnellate di CO2e evitate, pari alle emissioni di 269 persone in volo da Roma-Tokyo; e abbiamo evitato l’utilizzo non necessario di 196 milioni litri d’acqua, pari a circa 76 piscine olimpioniche“ aggiunge Claudia Agosta, sustainability officer del Gruppo Bauli.

“In cameo ci identifichiamo molto nella lotta contro lo spreco alimentare: da sempre lavoriamo per minimizzare gli sprechi anche nei nostri processi. Con le Box Dispensa, abbiamo salvato insieme oltre 580.000 prodotti ma abbiamo soprattutto dato ulteriore centralità ai nostri obiettivi di riduzione dello spreco” dichiara Federica Ferrari, executive manager corporate communication.