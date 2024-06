Sviluppo rete in Area 1 dal 14 al 21 giugno 2024

Aldi e Tigros si consolidano in Lombardia rispettivamente con un discount a Mariano Comense (Co) e un supermercato a Ispra (Va)

ALDI

Via Isonzo

Mariano Comense (Co)

900 mq

Aldi

Data di apertura

13 giugno 2024

Format e location

Si trova ad angolo con via Cardinale Borromeo ed è frutto del recupero di un’area dismessa, utilizzata in precedenza come segheria, e oggi riqualificata.

Offerta

L’assortimento rispecchia la tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 88 posti auto gratuiti, di cui due dedicati ai disabili e due alle donne in attesa o ai neogenitori. Lo store è, inoltre, dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 72,28 kW e di 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche, con una portata di 22 kW.

Addetti e casse

In organico 14 collaboratori.

TIGROS

Via Roma

Ispra (Va)

Tigros

Data di apertura

5 giugno 2024

Format e location

In linea con il tipico format.

Offerta

L’offerta rispecchia la tradizione dell’insegna con focus sui reparti freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.