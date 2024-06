Gallery. Arcaplanet sperimenta il format Metro

Due punti di vendita a Milano, in altrettante stazioni metropolitane meneghine, segnano il lancio del concept store Metro, la formula di prossimità dell'insegna

I due petstore aperti a Milano segnano il lancio del concept store Metro di Arcaplanet, un format pensato per luoghi ad alta percorrenza pedonale, come le stazioni metropolitane, di più piccole dimensioni e con servizi utili a soddisfare le richieste dei pet parent.

I negozi inaugurati nel capoluogo lombardo si trovano nella stazione metropolitana di San Babila, il secondo situato al capolinea della metro gialla, nella stazione metropolitana di San Donato Milanese. L'insegna punta dunque sulla prossimità per fornire un'offerta alla portata di tutti con un'offerta di petcare, petfood e accessori disponibile anche online. In entrambi gli store sono attivi i servizi di click&collect, che consente ai clienti di ritirare la propria spesa in metropolitana e l'Arcaplanet express, che permette di ricevere la spesa a casa entro 24h.

Il rispetto per l'ambiente

I due punti negozi sono stati realizzati con soluzioni sostenibili e plastic free con l'obiettivo di ridurre le emissioni del 50%, impiegando per l’80% energia da fonti rinnovabili e materiali riciclati. Anche l’illuminazione è stata ammodernata e resa più efficiente, mediante dei sistemi a Led che garantiscono consumo energetico e dispersione di calore drasticamente minori.

Lo sviluppo dell'insegna

Le due aperture milanesi si sommano alle altre cinque che Arcaplanet ha realizzato in pochi giorni in linea con il format più tradizione dell'insegna. Nuovi, infatti, i negozi di Rimini, situato in viale Roberto Valturio 32, città in cui l’insegna intende continuare a svilupparsi, a Quarto, in provincia di Napoli, con un negozio in via Masullo 76, all’interno di un centro commerciale, e a Bergamo, in Largo Porta Nuova 12. .