Brands Award 2024: tutti i premiati della serata

Si è tenuto ieri sera il Brands Award 2024, la 25esima edizione del contest di Gdoweek e Mark Up che decreta i migliori prodotti in gdo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche il Brands Award 2024, 25esima del contest organizzato da Gdoweek e Mark Up su dati forniti da Circana. Si tratta dell’unica iniziativa che premia le migliori performance annue di marca nei beni di largo consumo attraverso criteri oggettivi e riscontrabili che coinvolgono i consumatori finali e il retail moderno.

Grande affluenza ieri all'Hotel Melià per l'appuntamento che ha visto la conduzione di Moreno Morello e della direttrice di Mark Up e Gdoweek, Cristina Lazzati. Sul palco anche l’editore di Tecniche Nuove Ivo Nardella e ospiti del mondo del retail e dell’industria.

Hanno concorso tutti i beni del largo consumo sul mercato. I criteri di selezione sono i dati di vendita Circana. I prodotti sono stati così nominati e sottoposti a due livelli di giudizio: quello dei consumatori web di Toluna e della di una giuria di buyer, category e direttori degli acquisti della gdo. Queste tre classifiche, pesate in modo uguale, hanno indicato i vincitori di categoria e quello assoluto.

Dalle nomination sottoposte al panel di consumatori web di Toluna, rappresentativo dell’universo familiare italiano, viene decretato anche il vincitore del Premio Consumatore. Le nomination votate da esperti della gdo, invece decreta anche il Premio Retailer.

Sono premiati il vincitore dei prodotti esistenti, dei prodotti in lancio e di quelli di marca per indice di rotazione per ciascuna categoria in gara, nonché il vincitore assoluto.

I premi sono stati consegnati da professionisti del mondo della distribuzione organizzata: Dominga Fragassi, responsabile corporate di Pam Panorama; Grazia De Gennaro, responsabile comunicazione e del sistema di gestione per l’equità salariale e pari opportunità di Maiora-Despar e consigliera del cda di ArdIta Maiora; Giovanni Cova, presidente di Qui; Paolo Slaviero, director national buying di Aldi; Paolo Preda, responsabile della divisione in store di Blu Media Group; Giuseppe Arditi, presidente di Ristopiù; Eugenio Morlacchi, direttore commerciale del Consorzio C3; Eleonora Graffione, presidente e amministratrice delegata di Coralis; Barbara Labate, founder e ceo di Restore; Tomaso Dozio, sales director di Mazz Media; Rossella Brenna, consulente direzionale; Roberto Amedei, enterprise account director di Toluna; Ambra Bellia, account director di Circana; Gianluca Resta, direttore commerciale aree retail&horeca di Tecniche Nuove Media; Cesare Gnocchi, direttore commerciale Tecniche Nuove Media; Cristina Lazzati, direttrice di Gdoweek, Mark Up e Fresh Point Magazine. Ma veniamo ai premiati.

I premiati del Brands Award

PREMI TOP BRAND

ESISTENTI

LANCIO

ROTAZIONE

PREMI PER CATEGORIA

ALIMENTARI CONFEZIONATI

ALIMENTARI FRESCHI

ALCOLICI E BIRRE

DOLCIARIO

BEVANDE ANALCOLICHE

DETERGENZA E CURA CASA

DETERGENZA E CURA TESSUTI

IGIENE E BELLEZZA

PETFOOD

PREMI SPECIALI

Premio Consumatore Toluna

Premio Retailer

Premio New Entry

Riproposto anche il Contest "New Entry 2024", finalizzato a dare visibilità alle novità di prodotto presenti sul mercato della gdo. I vincitori, decretati attraverso un sondaggio web, realizzato sul sito della rivista Gdoweek (www.gdoweek.it) e aperto ai manager dell'industria e della distribuzione.

Quest’anno il premio è stato assegnato a Èvita Armonia Gourmet (Romagnoli F.lli).

I vincitori per ogni categoria New Entry: