BricksLab e MediaWorld: la piattaforma in tutti gli store

Due i tipi di abbonamenti ai contenuti multimediali BricksLab, che offrono anche l’accesso all’archivio storico del Corriere della Sera

La piattaforma digitale di contenuti education ideata da Mr Digital, BricksLab, sceglie MediaWorld per la distribuzione dei propri prodotti. La partnership prenderà il via il 18 agosto quando sarà possibile acquistare presso gli store del marchio una card attivabile online che permette di avere un abbonamento premium annuale. L’abbonamento consente l’accesso agli 11.000 contenuti della piattaforma BricksLab, che viene costantemente aggiornata dai prodotti resi disponibili dai partner. Tra i contenuti presenti, video, audio, presentazioni, podcast, mappe concettuali, materiali interattivi e quiz.

Chi è BricskLab

La piattaforma BricskLab nasce nel 2019 per fornire contenuti didattici dei più importanti editori scolastici, di partner qualificati e di docenti. Si tratta di risorse multimediali sviluppate dall’azienda e materiali reperibili sul web con l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento semplice e ludico che può essere utilizzato dagli insegnanti per creare lezioni interattive, ma anche da studenti che vogliono approfondire gli argomenti e agevolarne il ripasso. “Lavoriamo a stretto contatto con le scuole per favorire l’integrazione digitale, perché siamo convinti che possa portare a una didattica più inclusiva e accessibile che non si limita a trasmettere nozioni agli studenti, ma li rende protagonisti -spiega Andrea Russo, Amministratore delegato di Mr Digital-. Con la piattaforma BricksLab vogliamo dare ai docenti uno strumento in più per integrare facilmente contenuti digitali selezionati nelle loro lezioni”.

La collaborazione tra BircksLab e MediaWorld permette, così, l’ampliamento del bacino di utenza e la possibilità di rendere più semplice l’abbonamento alla piattaforma.

L’abbonamento a BricksLab

L’abbonamento a BricksLab è disponibile in due versioni. La prima offre l’accesso alla piattaforma a 79,90 euro, mentre la seconda aggiunge l’accesso all’archivio storico del Corriere della Sera, il tutto a 99,90 euro. Al momento della registrazione dell’abbonamento, inoltre, sarà possibile scegliere tra il profilo studente e quello docente, che dà la possibilità di costruire lezioni e schede interattive.