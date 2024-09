Amazon lancia Project Amelia, l’assistente di vendita basato su Ai

Amazon annuncia il lancio di Project Amelia, un nuovo assistente personale basato su Ai per aiutare i venditori a gestire e far crescere il loro business

Sviluppato utilizzando Amazon Bedrock, Project Amelia è il nuovo strumento del retailer eCommerce che aiuta i venditori della rete di Amazon a trovare risposte personalizzate e strumenti per migliorare la produttività.

Un supporto per i venditori

I venditori devono presentare al mercato prodotti che, oltre a soddisfare le esigenze dei clienti, rispettino le norme dei vari Paesi e pubblicizzarli. Il tutto prevedendo le tendenze di vendita e gestendo le catene di approvvigionamento. Amazon offre diversi strumenti per aiutare in questi compiti, ma Project Amelia è pensato per semplificare ancora il compito dei commercianti.

I compiti di Amelia

Amelia può fornire per esempio dati di vendita e riguardanti il traffico dei clienti, permettendo ai venditori di monitorare facilmente le loro performance. Può suggerire piani d’azione per risolvere i problemi delle attività quotidiane.

In futuro Project Amelia più bravo a risolvere i problemi

Project Amelia è disponibile in beta, una fase di test limitata, per un gruppo iniziale di venditori statunitensi e sarà progressivamente esteso ad altri venditori e paesi. Amazon anticipa la volontà di continuare a migliorare Amelia, rendendola sempre più personalizzata e capace di anticipare le esigenze dei venditori. In futuro l’assistente Ai sarà in grado di risolvere problemi più complessi e gestire compiti per conto dei venditori.

Potrebbe interessarti anche