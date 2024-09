Adesso anche l’Umbria si aggiunge alle regioni italiane (16) presidiate da Kentucky Fried Chicken, familiarmente Kfc, la catena del Colonnello Sanders specializzata nel pollo fritto servito nei tipici bucket. Il brand leader del pollo fritto nel mondo inaugura oggi il suo primo ristorante a Terni, all’interno del centro commerciale Cospea Village di via Montefiorino 48. Debutto in regione, nella città e anche per Redbucket, il nuovo franchisee che ha in gestione il ristorante e che si è occupato delle 31 nuove assunzioni sul territorio. Cospea Village è un centro commerciale che quest'anno compie 30 anni. PAC2000A Conad l'ha aggiornato nel 2019. Kfc è la seconda insegna di livello nazionale entrata nel mix ristorazione di Cospea Village.

“Sbarcare in una nuova regione, arrivando così a quota 16 nel Paese, è sempre un traguardo importante e siamo felici di inaugurare in Umbria anche la partnership con un nuovo franchisee –ribadisce Corrado Cagnola, Ad di Kfc in Italia–. Il contributo degli imprenditori che diventano parte del sistema Kfc attraverso il franchising è un asset molto importante per lo sviluppo del brand nel nostro Paese. Uno sviluppo che significa per noi non solo far conoscere sempre di più i nostri prodotti ma anche contribuire all’occupazione e all’economia dei territori dove operiamo”.

“Siamo molto orgogliosi di gestire il primo ristorante Kfc dell’Umbria e di avviare la collaborazione con un brand così amato come Kfc- commenta Corrado Cavagnoli, Ad di Redbucket–. Per il nostro debutto abbiamo scelto una location strategica, non solo per la città di Terni, per l’intera regione. Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla crescita del brand ma soprattutto di far conoscere anche alle persone che vivono in questa splendida regione la croccantezza e il gusto unico del pollo fritto del Colonnello Sanders”.