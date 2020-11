Grazie alla pianificazione digitale continuativa su ShopFully, Bruno-Euronics ha aumentato il conversion rate (il numero di persone che sono andate in un negozio Bruno-Euronics dopo aver visto i contenuti promozionali) del +233%, e del 200% il click through rate (indice che misura l’engagement, cioè il numero di persone che hanno interagito con i contenuti promozionali) rispetto all’inizio della collaborazione.

Nel mese di aprile 2020, Bruno, azienda leader nel settore dell’elettronica e socio fondatore di Euronics Italia, ha potenziato la fase di trasformazione digitale, coinvolgendo ShopFully, società italiana leader nel drive-to-store, con l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione del volantino, bilanciando il mix carta/digitale per aumentare il traffico nei propri negozi.

Bruno e ShopFully hanno lavorato stabilmente nel corso dell’anno realizzando campagne digitali su tutte e tre le piattaforme (marketplace) proprietarie di Shopfully: DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile. Grazie alle soluzioni di ShopFully è stato possibile raggiungere i consumatori con i contenuti per loro più rilevanti in ogni fase del percorso d’acquisto. L’utilizzo dei diversi formati che ShopFully mette a disposizione ha permesso di creare campagne hyper local in grado di parlare con il consumatore nelle vicinanze dei punti di vendita Bruno, selezionando i contenuti in base a una targetizzazione per interessi degli utenti. Non solo, ShopFully ha fornito una misurazione puntuale dei risultati raggiunti: è l’unica azienda sul mercato a garantire un’accuratezza nella misurazione delle visite in negozio del 98,8%, validata da Nielsen.

"Siamo molto contenti dei risultati raggiunti attraverso la collaborazione con Bruno, player particolarmente sensibile al tema della digitalizzazione, che sfrutta al massimo la potenza delle soluzioni tech che ShopFully offre -commenta Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully-. Il digitale è oggi uno strumento pervasivo: con ShopFully connettiamo in Italia 30 milioni di consumatori con 250.000 negozi intorno a loro, tracciando oltre un miliardo di visite in negozio all’anno con un’accuratezza unica sul mercato. Grazie ai nostri marketplace siamo al terzo posto nel Paese per numero di utenti, dopo Amazon e molto vicini a eBay".

"Il successo della nostra collaborazione con ShopFully è indubbiamente legato alla capacità di trovare soluzioni specifiche per ogni necessità, permettendo a ogni campagna di raggiungere il giusto target e quindi i risultati migliori -aggiunge Diego Crisafulli, amministratore delegato di Bruno SpA-. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, segno che una programmazione digitale continuativa e strutturata è la chiave per ottenere il massimo dalle proprie campagne".