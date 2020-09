Risparmio Casa: campagne di digital drive-to-store affidate a ShopFully

Il progetto di digitalizzazione degli strumenti di trade marketing di Risparmio Casa sarà curato dalla tech company italiana ShopFully, con la quale collabora da anni attraverso diverse campagne digitali. Questo progetto risponde a più necessità e a diversi obiettivi: la diminuzione delle risorse destinate al volantino cartaceo a favore di investimenti in quello digitale; fornire ai consumatori un’esperienza omnichannel e una sempre maggiore integrazione tra i canali fisico e digitale; presidiare i diversi canali in modo geolocalizzato. A questo scopo saranno create campagne di digital drive-to-store di nuova generazione, che prevedono la pubblicazione delle promozioni di Risparmio Casa e delle nuove aperture dei negozi sui canali ShopFully, in primis sui 3 marketplace: DoveConviene, VolantinoFacile e PromoQui. Alla pianificazione digitale del volantino verrà affiancato anche uno spot radiofonico trasmesso all’interno di tutti i punti di vendita di Risparmio Casa, che inviterà gli utenti a controllare le offerte disponibili sui marketplace di ShopFully.

Le dichiarazioni

“Spesso abbiamo sentito parlare di omnicanalità e integrazione di canale fisico e digitale come una prospettiva futura del mondo retail, ma la verità è che già il presente ci impone di investire in maniera considerevole in questa direzione” commenta Rosanna Ungaro, direttore marketing & comunicazione di Risparmio Casa.

Marco Durante, vp sales & marketing Italia di ShopFully, aggiunge: “Per continuare a rimanere competitivi è fondamentale rispondere in maniera adeguata alle emergenti abitudini di fruizione del volantino da parte dei consumatori, che utilizzano sempre di più lo smartphone per prendere le loro decisioni d’acquisto”.