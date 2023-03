Bun Burgers, marchio di Gioia Group, ha aperto il primo locale a Brescia, in centro, arrivando a totali 17 punti di vendita

Prima apertura nel territorio bresciano per Bun Burgers, che con il locale di via Mantova 19, nel cuore di Brescia, porta a 17 il numero totale dei suoi punti di vendita. Bun Burgers è un marchio di Gioia Group, la holding guidata da Vincenzo Ferrieri, fondatore di Cioccolatitaliani. L'esperienza "unconventional" che Bun Burgers offre ai suoi clienti ha inizio dal menu nel quale, al classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, si affianca la versione vegetale e 100% proteica, il beyond meat, con il suo approccio sostenibile.

Il nuovo locale aperto a Brescia si sviluppa su 125 mq ed è realizzato, come di consueto, in collaborazione con lo studio spagnolo Masquespacio, che ha mantenuto l’identità del marchio, rileggendola a partire dal design colorato e dal focus su forme e linee geometriche come le curve, inserite in un ambiente che gioca con le irregolarità dei muri e con il ritmo degli archi. Due spazi definiti da altrettante cromìe, grigio e rosa, che accolgono in una sorta di giardino pensile installazioni di piante che sembrano germogliare direttamente dalle cavità ricavate dai muri.

È un'apertura di rilievo anche perché è il primo Bun Burgers curato da Simone Pescatore, ("la mia prima Bun-apertura") che abbiamo conosciuto come responsabile marketing di Bennet, ed è passato di recente alla ristorazione proprio con Gioia Group come brand general manager.

Bun Burgers ha 6 locali a Milano, fra cui ricordiamo Bicocca Village, cui vanno aggiunti i punti di vendita nei centri commerciali IlCentro ad Arese e Assago, a sud di Milano. Un altro aperto recentemente è quello al centro commerciale Lingotto di Torino. Le gallerie degli shopping centre sono fra le location predilette da questo brand che si orienta volentieri anche su location high street, come a Torino e Milano (Bligny, Brera, Porta Venezia, Iulm).