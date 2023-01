Gesa (Cioccolatitaliani, Bun Burgers, Fra' Diavolo) assume la denominazione di Gioia Group che prevede l'apertura di 35 nuovi ristoranti e locali nel 2023

La holding guidata da Vincenzo Ferrieri e che controlla fra l'altro Cioccolatitaliani entra nel 2023 con una nuova denominazione: da Gesa Group diventa Gioia Group, trasformandosi in società per azioni (SpA). Gioia Group (ex Gesa), che ha in portafoglio, insieme all'altro azionista di riferimento, Mir Capital, alcuni brand della ristorazione commerciale come Bun Burgers e Fra Diavolo, prevede di raggiungere i 90 milioni di fatturato nel 2023.

Nel 2022 il fatturato del gruppo (70 milioni di euro con un ebitda al 9%) è cresciuto notevolmente anche grazie alle nuove aperture, rispetto ai 32 milioni del 2021. Lo sviluppo vale per tutte le principali insegne di Mir Capital: 10 aperture per Fra’ Diavolo, che è così arrivato a quota 18; 8 per Bun Burgers, che ha raggiunto i 16 locali; e 4 per Cioccolatitaliani, di cui una in Montenegro, arrivato a 52 ristoranti in totale. La creatura di Vincenzo Ferrieri genera circa il 40% del fatturato del gruppo, mentre le altre due insegne si dividono in maniera abbastanza equivalente il restante 60%.

Gruppo Gioia prevede 35 nuovi ristoranti, di cui il 90% in Italia. Fra’ Diavolo e Bun Burgers inaugureranno rispettivamente 10 e 15 ristoranti, soprattutto nei centri città dove le consegne (delivery) rappresentano un canale di forte sbocco per il business di entrambe le catene, rappresentando il 40% per Bun Burgers e circa il 20% per la pizza di Fra’ Diavolo. Cioccolatitaliani, per il quale il delivery genera circa il 5% dei ricavi, prevede 10 ristoranti, equamente ripartiti fra diretti e franchising, tre dei quali in Arabia Saudita e Albania dove Cioccolatitaliani ha già tre locali.

Vincenzo Ferrieri è anche presidente di Ubri, Unione brand ristorazione italiana, un'associazione molto giovane (è nata nel 2020), che annovera fra i brand di più recente ingresso Alice Pizza, Kebhouze, Salsamenteria di Parma, Antica Focacceria San Francesco.