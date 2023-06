A Ferrara (in via Eridano, 4), Burger King apre il ristorante n.77 di proprietà diretta. Ma in totale i locali sono 248 in 18 regioni sul territorio italiano. Questo nuovo ristorante -che è il secondo nella città di Ferrara, dopo quello in via Wagner- impiega 30 dipendenti, sviluppa una superficie di 328 mq, con 102 posti a sedere interni e 30 esterni. All'interno i servizi disponibili nei ristoranti Burger King, come la Play King interna, area giochi riservata per il divertimento dei più piccoli. È prevista anche una corsia dedicata al drive thru, wi-fi gratuito, e il servizio di consegna a domicilio.

Nel nuovo Burger King di Ferrara non manca il format BK Cafè, con il servizio di bar/caffetteria per colazioni e aperitivi.

L'Emilia Romagna è una delle regioni più importanti per Burger King per numerica di punti di vendita (e fatturato, supponiamo), con 22 ristoranti, concentrati soprattutto a Bologna e provincia (7) e Modena (6).