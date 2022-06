Kevin Derycke è il nuovo general manager di Burger King Restaurants Italia: succede ad Alessandro Lazzaroni, che lascia il gruppo

Cambio di leadership in Burger King Restaurants Italia. Dal primo giugno 2022, Kevin Derycke, ceo di Burger Brands Belgium, controllata da Gruppo QSRP (insieme ai marchi Quick e Burger King) aumenta la propria area di responsabilità, assumendo anche la direzione del mercato italiano. Kevin ricopre la carica di general manager di Burger King Restaurants Italia, succedendo ad Alessandro Lazzaroni, che lascia il gruppo a partire dalla stessa data per andare in Crazy Pizza di Briatore.

È il secondo cambio al vertice in due anni: Lazzaroni era subentrato ad Andrea Valota che è entrato nel gruppo La Piadineria.

Fondata nel 1954, Burger King è una delle catene di ristorazione più importanti al mondo, con 17.700 punti di vendita e 11 milioni di persone servite ogni giorno in oltre 100 paesi. Quasi il 100% dei ristoranti Burger King è di proprietà, gestito da affiliati indipendenti, molti dei quali ormai da decenni. Il marchio è di proprietà di Restaurant Brands International Inc., una delle più grandi aziende del mondo della ristorazione con oltre 30 miliardi di dollari nel sistema di vendita e oltre 25.000 ristoranti in 100 paesi.

Burger King Restaurants Italia SpA, società interamente posseduta da Burger King SEE S.A in qualità di master franchisee per l'Italia, gestisce e sviluppa nuovi ristoranti a insegna Burger King sul territorio italiano, dove il marchio è presente sin dal 1999. Oggi in Italia sono presenti 235 ristoranti che danno lavoro a più di 4.000 persone.

Qsrp è una piattaforma nata per offrire la migliore esperienza di cibo a 100 milioni di clienti ogni anno attraverso 1.000 ristoranti e 6.000 impiegati, in sette principali nazioni. L’offerta comprende i ristoranti Burger King, Quick, O’Tacos, Nordsee & Go! Fish. Sviluppa annualmente un miliardo di euro in vendite nel settore della ristorazione veloce.