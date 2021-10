Il nuovo ristorante della catena Burger King Restaurants Italia aperto a Busto Arsizio (corso Sempione 194/1), in provincia di Varese, rappresenta un altro passo di rilievo nello sviluppo 2021 che punta a superare le 10 nuove aperture entro l’anno, senza dimenticare i numerosi aggiornamenti (remodelling) dei ristoranti in seguito al cambio dell'immagine (visual identity) a livello mondiale.

"Dopo un anno particolarmente difficile per il mondo della ristorazione, siamo entusiasti di annunciare la nuova apertura a Busto Arsizio -commenta Alessandro Lazzaroni, general manager e ceo di Burger King Restaurants Italia-. La notizia ancora più bella è che per il 2022 prevediamo un numero di aperture in linea con il nostro trend pre-pandemia: finalmente si respira aria di normalità".

Il nuovo ristorante impiega 28 dipendenti, si sviluppa su una superficie di 404 mq, dispone di 117 posti a sedere interni e 20 esterni, e di un parcheggio dedicato con 35 posti auto.

All’interno sono disponibili i principali servizi offerti dai ristoranti Burger King tra cui la Play King, l’area giochi interna pensata per il divertimento dei più piccoli. Il ristorante dispone anche di wi-fi gratuito, di una corsia per il ritiro in auto (drive-thru) e del servizio di consegna a casa (delivery).