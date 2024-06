Caffé Mauro rinnova la gamma per l’home e punta all’identità mediterranea

L'obiettivo è raggiungere una nuova fascia di consumatori affascinati dal Mediterranean Way of Life con una gamma di caffé dedicata al canale home totalmente rinnovata

Caffè Mauro ha recentemente lanciato una serie di nuove miscele e ha rinnovato il packaging. Queste novità rappresentano il nuovo posizionamento del marchio, che celebra le sue radici e promuove il "Mediterranean Way of Life". Caffè Mauro punta a presentarsi come un interprete e un ambasciatore di questo stile di vita, che riflette la bellezza e la semplicità del Mediterraneo. I nuovi pacchetti sono stati progettati per conservare il caffè fresco e aromatico.

L'obiettivo di questa strategia è di espandere la presenza di Caffè Mauro nel mercato della grande distribuzione dell'Italia centro-meridionale, specificamente nelle Aree Nielsen 3 e 4. Questa regione è stata tradizionalmente molto apprezzata da Caffè Mauro. L'obiettivo finale è quello di aumentare la quota di mercato e consolidare la posizione di Caffè Mauro.

Caffè Mauro offre una vasta gamma di miscele in formato macinato, in grani e in cialde e capsule compatibili con Nespresso, Dolce Gusto e A Modo Mio. Le referenze Classico, Original, 100% Arabica e Deca sono state rinnovate e ora sono disponibili anche le nuove miscele Avvolgente e Amabile.

Inoltre, alla gamma di caffè in capsule compatibili Dolce Gusto si aggiungeranno anche le bevande Cortado, Cappuccino, Ginseng, Orzo, Tè al limone e il nuovo Nocciolino. Il Ginseng sarà disponibile anche in capsule compatibili A Modo Mio.