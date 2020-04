Caffè Vergnano: la colazione a domicilio con l’Apecar

Ci si adegua alle restrizioni del lockdown, cercando però di soddisfare le necessità dei consumatori. Caffè Vergnano lo fa predisponendo il servizio di consegna a domicilio della colazione nel centro di Torino attuato attraverso l’Apecar, un vero e proprio Coffee Shop su tre ruote che consegnerà espressi, cappuccini, bicerin e brioche. Disponibile anche il caffè macinato 100% arabica in lattina. Il mezzo è attrezzato con macchina professionale e sarà gestito dai baristi Caffè Vergnano. È possibile prenotare il servizio chiamando o inviando un whatsapp al numero il 348 8902014 e pagare sia in contanti sia attraverso la piattaforma online Satispay.

È stato programmato un tragitto specifico per il prossimo fine settimana: venerdì 17 in zona Gran Madre e sabato 18 in zona Santa Giulia, in entrambi i giorni l’orario è dalle 8.30 alle 11.30. Nei giorni a seguire saranno coperte altre aree geografiche.

“Sappiamo che la colazione o il caffè al bar è un rito per molti italiani e crediamo sia una delle abitudini che più mancano in questo momento di quarantena -racconta Carolina Vergnano-. Per questo, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge, abbiamo pensato di attivare questo servizio a domicilio che potesse, anche se in piccolo, dare un segnale di conforto e di normalità”.