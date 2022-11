Una vetrina permanente In via Marghera che racchiude oltre 200 prodotti tra cui le pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo

Callipo, azienda calabrese di conserve alimentari di qualità che il prossimo gennaio raggiungerà il traguardo di 110 anni, apre a Milano il flagship store “Callipo 1913”, il format di negozi monomarca lanciato nel 2017 con l’apertura a Cosenza, seguito da Reggio Calabria (2019) e Roma (2021).

La boutique del gusto firmata Callipo è in via Marghera n.2, fulcro commerciale del quartiere che va da piazza Wagner a piazza De Angeli, il nuovo indirizzo gourmet per scoprire il mondo Callipo e i prodotti e i sapori tipici della Calabria. Una vetrina permanente nella città meneghina che racchiude oltre 200 prodotti tra cui le pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo, il brand Callipo Dalla Nostra Terra con confetture, composte, miele, taralli, la nuova linea di pasta artigianale, conserve di pomodoro e alcune referenze della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo.

“Callipo 1913” vuole rappresentare il meglio dell’enogastronomia calabrese, così l’esperienza di acquisto si arricchisce con la presenza di una selezione di brand di prodotti tipici di qualità e di etichette di vini e birre artigianali calabresi.

Il concept alla base dei flagship store Callipo racconta una storia che arriva dal mare, un luogo in cui il saper fare della tradizione ultracentenaria nella lavorazione del tonno si fonde con la visione pioneristica dell’azienda, con la ricerca della qualità totale e con la sensibilità ambientalistica.