Camicissima riattiva il piano di espansione

Dopo il naturale momento di pausa, dovuto alla pandemia, Camicissima riprende lo sviluppo della sua rete che oggi conta circa 80 negozi diretti a cui si aggiungono i 30 affiliati, con una presenza internazionale in più Paesi nel mondo. Stando a quanto riporta Fashion magazine, l'insegna ha messo a punto un piano di investimenti di 8-10 milioni di euro, utili a rinnovare i punti di vendita per renderli "più luxury, caldi e accoglienti con spazi che nell’immagine rievocano una cabina armadio" sottolinea Sergio Candido, presidente del Gruppo Fenicia, titolare anche di Nara Camicie. Il progetto prevede il restyling degli store della rete nei prossimi 24 mesi.

"I nostri progetti di sviluppo saranno concentrati nel retail fisico e nel nostro Paese" assicura Fabio Candido, amministratore delegato del gruppo. L'azienda pare stia valutando nuove location per ampliare l'attuale catena. Camicissima si concentrerà comunque anche sul canale online, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi, anche in relazione alle rinnovate abitudini dei consumatori e al contesto socio-sanitario. Il giornale online sottolinea l'incidenza dell'eCommerce per il gruppo, che incide per il 4% sul fatturato del brand (chiuso con 30 milioni di euro nel 2021). Secondo le previsioni però questa percentuale è destinata crescere fino al 12% entro il 2024.