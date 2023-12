Antonino Il banco di Cannavacciuolo apre nell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa: è il terzo punto di vendita dopo Vicolungo e Orta San Giulio

Dall'outlet (quello di Vicolungo, Novara) all'aeroporto di Milano Malpensa. Antonino Il banco di Cannavacciuolo apre nell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa portando nell’area partenze del Terminal 1 lo street food e la pasticceria pret à porter di matrice napoletana. Lo sviluppo del progetto retail nasce dalla collaborazione di Antonino e Cinzia Cannavacciuolo con Sergio Castelli, amministratore delegato di MyChef Italia. Il corner di Milano Malpensa è il terzo punto di vendita di Antonino Il Banco: il primo è stato aperto nel 2019 nella piazza principale del Vicolungo The Style Outlets, il secondo inaugurato nel 2021 tra i vicoli del borgo medievale di Orta San Giulio.

Superficie di 132 mq, ampio bancone, un’area allestita con tavoli e sedute e un’ampia zona market con l’esposizione dei prodotti, e tavoli alti per una consumazione più veloce e informale. Questa nuova apertura di Antonino Il banco di Cannavacciuolo risponde alle esigenze dei viaggiatori nazionali e internazionali che transitano quotidianamente dall’aeroporto di Malpensa per turismo o affari: un pubblico in movimento e sempre più incline a una pausa veloce, ma di qualità. Antonino Il Banco diventa così una tappa fissa in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione, grazie all’angolo caffetteria, al pranzo o alla cena con proposta gastronomica che vuole inaugurare una nuova modalità di food travel experience.

Il menù va dalle proposte salate a quelle dolci: dagli emblemi dello street food campano come gli arancini, i fiori di zucca ripieni, il cuoppo, il cuzzetiello, le pizze, a piatti della tradizione italiana come parmigiana di melanzane, lasagne e polpette al sugo, ma anche proposte più light come le lasagne vegetariane con sfoglia bio o l’insalata con pomodori datterini e burrata Igp. E per concludere la pasticceria tipica con sfogliatelle, babà (classici o con crema e panna), pastiera e le code d’aragosta. Questa selezione di prodotti è disponibile anche in versione da asporto nello spazio market, realizzati dal Laboratorio di Alta Pasticceria Artigianale di Suno (Novara).