Carrefour: accordo con Ods per crescere a Milano

Per potenziare la propria presenza nel capoluogo lombardo, Carrefour ha stretto un accordo con Ods, Gruppo Sapori Artigianali, che prevede come primo passo la trasformazione dello store Ods in Carrefour Express, che sarà gestito in franchising. “L’apertura di un punto di vendita a due passi dal Duomo conferma la volontà di Carrefour Italia di consolidare la propria presenza nel centro città attraverso un’ampia rete di negozi di prossimità -commenta John Agostini, direttore franchising, espansione e vendite Carrefour Express di Carrefour Italia-. Siamo contenti di avviare questa collaborazione con un valido partner come Ods, che ci permette di presidiare una posizione strategica, nel cuore della città, per rivolgerci a residenti, lavoratori e anche a tutti i turisti che confidiamo torneranno presto a Milano”.

“Attraverso questa apertura razionalizziamo la presenza degli ODStore nel centro di Milano, mantenendo il presidio del cuore della città con gli store in piazza Duomo e Corso Buenos Aires -aggiunge Mauro Tiberti, founder di Ods-. Diversifichiamo inoltre il nostro modello di business grazie al nuovo punto di vendita in partnership con Carrefour Italia, che prevede un corner dedicato con prodotti freschi di pasticceria e panificato che produciamo da oltre 20 anni”.

Il negozio prevede un assortimento di circa 6.500 referenze, suddivise in reparti dedicati a ortofrutta, surgelati, carne, freschi, pesce e anche sushi. Sarà inoltre presente un reparto servito di pasticceria, panetteria e gastronomia. Tra i servizi proposti: consegna a domicilio, ricariche telefoniche, oltre all’accettazione di forme di pagamento elettroniche e di buoni pasto.