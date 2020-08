Carrefour acquisisce 172 store Supersol in Spagna

La presenza dell’insegna francese Carrefour crescerà in Spagna grazie all’acquisizione di 172 negozi con il marchio Supersol, che nel 2019 hanno registrato un fatturato di circa 450 milioni di euro. Si tratta di minimarket e supermercati, localizzati principalmente in Andalusia e nell’area di Madrid, situati per lo più nelle principali città (Madrid, Malaga, Cadice e Siviglia), che verranno convertiti in Carrefour Express, Carrefour Market e Supeco. L'enterprise value della transazione è di 78 milioni di euro. Questa acquisizione contribuirà anche allo sviluppo dell'eCommerce nel Paese iberico.