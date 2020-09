Ods amplia il business: dal retail agli hotel a 4 stelle

La filosofia che permea l'attività di Ods non cambia: creare un ambiente ispirato alla fantasia, ai sapori e agli aromi, in grado di stuzzicare i sensi. Il concetto che, fino ad oggi, ha contraddistinto i punti di vendita ODStore, specializzati in prodotti dolciari, si trasferisce nel nuovo progetto, l'ODSweet Duomo Hotel, un 4 stelle superior realizzato a Milano, in piazza Duomo, ad angolo con via Mazzini, curato dall'architetto Franco Costa. Si ampliano, quindi, il business e le modalità di sviluppo dell'insegna che sta diversificando la propria attività attraverso accordi specifici, come quello siglato con Carrefour , e con attività su più settori come nel caso dell'hotel milanese.

Già nel 2017, Ods aveva sviluppato nuovi interessi, rispetto al retail, come nel caso della ristorazione.

Le caratteristiche dell'ODSweet Duomo Hotel

Il design dell'albergo riprende concettualmente le caratteristiche dei punti di vendita. Il mood e lo styling dell’hotel sono, infatti, caratterizzati da due colori rosa come i marshmallow e marrone come il cioccolato. Il nome delle camere richiama i nomi dei dolci come nel caso della Choco room o della Marsh room.

Anche l'offerta gastronomica, colazione in modo particolare, seguono il fil rouge dell'insegna. "Siamo orgogliosi di essere considerati i re dei dolci, -spiega l'azienda- per questo abbiamo studiato diverse tipologie di breakfast, sempre nuove, varie, originali, giocate sul filo della stagionalità o legate a temi creativi. Nel corso della giornata, inoltre, è disponibile il menu firmato dal nostro pasticcere: cupcake, cheesecake, cioccolata, frutta fresca, dolci e tanti prodotti gourmand anche per gli amanti della colazione internazionale, con proposte savoury ricercate e sofisticate".

L'hotel è dotato di un Sweet Rooftop Bar dal quale è possibile ammirare piazza Duomo. Sono, inoltre, presenti gli Sweet Corner dove degustare il Lavazza for ODSweet Duomo Milano Hotel, una miscela concepita in esclusiva per l'hotel da Lavazza.