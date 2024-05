Carrefour, al via la seconda edizione della Festa del Bio

La festa del Bio di Carrefour prevede eventi e iniziative speciali (comprese degustazioni) che coinvolgono 30 punti di vendita sul territorio italiano

Torna la Festa del Bio Carrefour, dopo la prima edizione nel 2022: una serie di appuntamenti dedicati al mondo dell’alimentazione biologica. Un mese di celebrazioni, tra promozioni, comunicazione trasversale, degustazioni organizzate in 30 punti di vendita e il supporto di più di 15 fornitori partner del progetto. Ma le iniziative dedicate al biologico non si fermano agli store. Dal 22 al 27 maggio, Carrefour sarà al fianco di AssoBio prendendo parte alla seconda edizione della Settimana nazionale del Biologico, l’iniziativa parte del progetto europeo Being Organic per promuovere l’informazione e migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti biologici in Europa.

Con una crescita dell’8% sul mercato italiano nel 2023 rispetto al 2022, il biologico si conferma una scelta alimentare in costante crescita tra i consumatori. Secondo l’analisi Nielsen Consumer Outlook 2024 sulle percezioni e gli orientamenti di spesa per il 2024, i consumatori, sempre più attenti alla propria salute, scelgono di conseguenza prodotti che la favoriscano (65%), riconoscendo anche l'importanza di una produzione sostenibile (53%) considerata ormai tra i fattori che influenzano di più le nuove scelte di acquisto. Questa attenzione del mercato verso alimenti più sani si inquadra nel programma Act For Food in linea con gli impegni di sostenibilità intrapresi da Carrefour: l’obiettivo di fatturato punta a raggiungere, entro la fine del 2026 a livello di gruppo, 8 miliardi di euro con prodotti certificati, e i biologici come principale motore.

Dal 2000 a oggi, sono numerose le promozioni Carrefour con protagonista il biologico. Con La Festa del Bio Carrefour Italia intende valorizzare uno dei pilastri fondamentali nella sua strategia di Transizione Alimentare, supportato anche da una sempre più crescente domanda da parte dei consumatori, che cercano alternative biologiche a prezzi accessibili.

“Il mercato del biologico rappresenta una sfida importante, ma anche una grande opportunità -conferma Hervé Martin, direttore bio e Mdc di Carrefour Italia-. I consumatori cercano prodotti sani, di qualità e a prezzi accessibili. Come player della gdo il nostro compito è proprio quello di favorire e supportare questa esigenza. Ecco perché la Festa del Bio rappresenta un altro tassello che ci aiuta in questo compito. Carrefour Bio è una linea in costante sviluppo e innovazione e ha l’obiettivo di andare incontro alle esigenze in continuo mutamento dei consumatori. Nel corso del 2023 il mercato ha registrato un incremento dell’8% per quanto riguarda il biologico e anche la nostra marca privata sta riscontrando un grande successo. Questi numeri ci confermano che gli italiani, sempre più alla ricerca di un’alimentazione sana e sostenibile, modificano anche le proprie abitudini alimentari secondo un processo più ampio che, come Carrefour, promuoviamo attraverso il nostro progetto di Act for Food”.