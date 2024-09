Carrefour avvia la campagna con i Looney Tunes

Una raccolta punti e un concorso per la nuova campagna di Carrefour dedicata ai Looney Tunes. L'iniziativa sarà valida fino al 27 ottobre

Un concorso e la raccolta punti per la nuova campagna di Carrefour, attiva fino al 27 ottobre. L'operazione chiamata Stanno arrivando i Looney Tunes, vieni a prenderli tutti! prevede la possibilità per i consumatori di raccogliere bollini con la spesa fatta negli store Iper, Market, Express ma anche su eCommerce con i quali poter vincere premi dedicati ai cartoni animati, protagonisti di questa campagna. Ogni 20 euro spesi nei Carrefour Iper e Market, 15 euro per i Carrefour Express, 35 euro per gli acquisti

online, si otterrà un bollino. I premi spaziano dagli astucci agli zaini, dai porta-PC ai più classici peluche. Per chi vuole accelerare la raccolta, è possibile ricevere bollini extra aggiungendo la propria Carta Payback su App Carrefour.

“Anche questa campagna segue la linea ironica iniziata nei mesi scorsi. Questa pubblicità

rappresenta un importante mezzo per impattare sul nostro business incentivando alla frequenza il target famiglie. Il nostro modo di comunicare è alla ricerca dell’impatto e della memorabilità e questa volta fa leva sull’iconicità dei personaggi Looney Tunes ben impressi nella mente di tutti” afferma Roberto Bellinzona, direttore marketing Carrefour Italia.

L'idea creativa sfrutta infatti le personalità iconiche e dispettose dei Looney Tunes, mentre la comunicazione mostra l’arrivo dei personaggi nei negozi dell'insegna dove i dipendenti devono riparare i disastri causati dagli ospiti inaspettati: Bugs Bunny ruba le carote, Taz, il diavolo della Tasmania, spazzola gli scaffali e Titti e Silvestro creano trambusto tra le corsie.

Il concorso

I clienti che riscatteranno quattro o più premi della collezione, potranno partecipare a un

concorso che mette in palio un viaggio al Parque Warner Madrid. Inoltre, scansionando i

QR code dei sagomati all’interno dei negozi attraverso l’App Carrefour, i clienti potranno accedere a sconti speciali legati alla campagna.

La comunicazione

La campagna, realizzata in collaborazione con TCC, viene promossa attraverso una strategia multicanale, che include un mix di mezzi ATL (radio, TV, affissioni) e piattaforme digitali, con un'attenzione particolare ai social media. A ciò si aggiunge una campagna affissioni, che utilizza frasi ironiche e coinvolgenti sfruttando i nomi e il linguaggio dei Looney Tunes.