Carrefour per il Made in Italy: spazio alle eccellenze

Carrefour sta organizzando una serie di incontri regionali per valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. Il primo in Valle d'Aosta

L'attenzione dell'insegna per le eccellenze enogastronomiche del territorio si concretizza in più modi e la promozione ne è lo strumento essenziale. A questo scopo è stato organizzato, all'interno dell'ipermercato Carrefour di Pollein, l'evento Carrefour per il Made in Italy che ha valorizzato le tipicità della Valle d’Aosta con l'obiettivo di promuovere la crescita del settore agroalimentare locale e continuare il percorso di valorizzazione dei prodotti italiani. “Da sempre, poniamo al centro della nostra strategia la valorizzazione dei prodotti di qualità e locali, stabilendo un legame forte e duraturo con il territorio e con i produttori che ci permettono di offrire ai nostri clienti delle vere e proprie eccellenze -dichiara Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia-. Una missione che portiamo avanti con impegno, come dimostrano i 1,15 miliardi di euro di prodotti italiani venduti lo scorso anno nei Carrefour di tutto il mondo”.

L’evento segue quello organizzato a Milano in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy lanciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rappresenta il primo di una serie di incontri regionali mirati a valorizzare prodotti e produttori.

I fornitori

In Valle D’Aosta, Carrefour collabora con 19 fornitori locali e regionali che trattano prodotti enogastronomici del territorio, con una copertura di circa 400 referenze in base alle stagionalità e che includono specialità della tradizione culinaria valdostana come la Fontina DOP, il Fromazdo, il Lardo di Arnad e il Jambon de Bosses.

In generale, invece, sono oltre 10.000 i produttori locali del Paese. Di questi, 8.500 sono fornitori di prodotti a marchio Filiera Qualità Carrefour, circa 200 di Terre d’Italia e oltre 1.300 tra locali e regionali.

La collaborazione con Cofruits

Carrefour ha siglato una collaborazione con la Cooperativa Cofruits, realtà consolidata nella distribuzione di prodotti tipici valdostani. “L’attenzione al locale di Carrefour ha fatto crescere Cofruits in maniera sostenibile e la nostra presenza nei punti di vendita del gruppo ci ha dato una visibilità importante che ha fatto da volano per altri sviluppi, sia di prodotto che commerciali. Noi crediamo che una forte collaborazione tra prodotti del territorio e grande distribuzione possa essere la chiave vincente dei prossimi anni, e in questo senso siamo convinti che la strada intrapresa insieme a Carrefour con uno spazio come quello di Pollein sia la strada giusta. Una collaborazione determinante per dare il giusto valore al lavoro dei nostri 200 soci” commenta Renzo Bionaz, presidente di Cofruits.