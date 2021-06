Carrefour Express consolida la presenza in Abruzzo

Apre a L'Aquila, in centro città, ai Quattro Cantoni, un punto di vendita Carrefour Express seguendo a ruota lo store con la stessa insegna aperto recentemente a Ovindoli. La struttura consolida la presenza della catena in città dove opera con i supermercati situati rispettivamente in via Vicentini e in via Antonino Panella.

Stando a quanto scrive il giornale online Virtù Quotidiane, l'immobile pare sia stato acquistato da una cordata di imprenditori locali "direttamente da una società della famiglia Benetton, dopo un’operazione condotta dal founder Marco Urbano, insieme al fratello Massimo, ingegnere, titolare della nota Urban Immobiliare presente ormai già da tempo sulle piazze di Roma e Milano e punto di riferimento per il centro storico dell’Aquila dove ha portato a termine numerose aperture di attività commerciali".

Lo store, che si svilupperà su una superficie di circa 250 mq, si indirizzerà ad un bacino potenziale di utenza di circa cinquemila residenti, tornati a popolare le vie cittadine dopo il terremoto. Tra i servizi prevede la disponibilità della spesa a domicilio.