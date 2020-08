Etruria Retail: lo sviluppo della rete Carrefour Express

Aggiornamento 27 agosto 2020

Si amplia la presenza dell'insegna Carrefour in Toscana. Etruria Retail apre uno store nel cuore di Firenze, situato in via Dante 22, su un'area di 300 mq. L'offerta conta 3mila referenze e oltre 600 prodotti a marchio. In assortimento trovano spazio molti prodotti legati al territorio per esaltare l’identità e il legame con i fornitori locali. La tradizionale offerta dei freschi si sviluppa nei reparti ortofrutta a libero servizio, panetteria e gastronomia assistiti.

Un punto di vendita a Piombino

Recentemente il gruppo ha realizzato un punto di vendita all'interno del Camping Village Pappasole, in Località Torre Mozza, a Piombino (Li), con un punto di vendita Carrefour Express, il primo di questo formato gestito dal gruppo. L'offerta è calibrata per il target di riferimento, ossia gli ospiti del camping ai quali si propone un'ampia proposta di freschi insieme a un’offerta legata ai migliori prodotti dell’enogastronomia toscana: dal vino all’olio, a salumi e formaggi che esaltano l’identità e il legame con i fornitori locali. In assortimento trovano spazio la linea Sapori&Valori, i prodotti top di gamma Made in Tuscany firmati Etruria Retail.

Il punto di vendita resterà aperto dalle ore 7.30 alle ore 20 tutti i giorni per gli ospiti del campeggio. Il team di lavoro è formato da 11 persone.

Lo store di Venturina

Il gruppo realizza un punto di vendita Carrefour Express anche a Venturina (Li), nella Val di Cornia, situato in via Indipendenza 249. L’apertura ha permesso otto nuove assunzioni, grazie anche alla sottoscrizione di un accordo con le sigle sindacali.

Questo store propone un assortimento di oltre 2.900 prodotti, di cui oltre 2.000 prodotti freschi, provenienti da 200 fornitori, riconoscibili per il logo ed evidenziati con apposita segnaletica all’interno del negozio. In questo store sono presenti i prodotti Sapori&Valori, e i prodotti della Val di Cornia: dagli ortaggi all'olio evo, dalle farine alla pasta e i cereali che derivano dalla lavorazione dei grani antichi fino ai vini di alta qualità dei principali vitigni autoctoni come Sangiovese, Vermentino e Ansonica.

