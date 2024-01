Carrefour: in Francia l’abbonamento plus con Netflix

In alcuni punti di vendita in Francia, Carrefour ha attivato la possibilità di un abbonamento plus in collaborazione con Netflix

Nuove collaborazioni per coinvolgere i consumatori utilizzando le più moderne tecnologie sulla base delle rinnovare abitudini. In Francia Carrefour attiva una partnership con Netflix e lancia il programma di abbonamento Carrefour Plus che consente, con 5,99 euro al mese, di usufruire sia di uno sconto del 10% su tutti i prodotti a marchio Carrefour, sia di un abbonamento Netflix Standard con pubblicità. Si tratta di una novità nel panorama retail e di una collaborazione inusuale che potrebbe aprire la strada verso soluzioni nuove.

“In Carrefour cerchiamo sempre di innovare offrendo nuovi servizi e promozioni per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e difendere il loro potere d’acquisto" spiega Caroline Dassié, executive director Carrefour Group.

I termini dell'abbonamento

L'abbonamento plus previsto dalla collaborazione prevede uno sconto immediato del 10% su oltre 6.000 prodotti alimentari e per la cura della persona a marchio Carrefour, accesso a un catalogo di serie, film e game su Netflix, consegna gratuita a domicilio per acquisti superiori a 60 euro.

Per promuovere questa novità, Carrefour coinvolgerà dieci suoi store dove saranno disponibili articoli di merchandising Netflix, tra cui action figure, magliette, tazze, borse e poster di titoli iconici del broadcaster statunitense come Stranger Things, The Bridgerton Chronicle, One Piece e Rebel Moon. Dopo la prima fase di sperimentazione e dopo un'attenta analisi dei primi risultati, il programma potrebbe coinvolgere anche gli altri punti di vendita francesi dell'insegna.