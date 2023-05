Gallery. Stranger Things: a Milano il primo pop-up store

Primo pop-up store italiano per Stranger Things, realizzato da Netflix per un'immersione nel mondo della serie tv. Il punto di vendita si trova a Milano

Ha già conquistato varie città statunitensi: New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago, Miami. Arriva anche in Italia il pop-up store di Stranger Things. Netflix sceglie Milano per il debutto sul territorio italiano. Il negozio è stato realizzato in Piazza Cesare Beccaria con un'offerta che permette ai fan della serie di immergersi negli anni ‘80 e celebrare in un modo esclusivo l’universo di Stranger Things. Il pop up è prodotto da Netflix con la collaborazione di Three Ten Merchandise Services e Black Sky Creative.

Il pop-up store

Aperto dal 5 maggio per un periodo limitato, il pop-up propone uno spazio con numerose photo opportunity, esperienze interattive, indizi nascosti da scoprire e merchandise della serie da acquistare. I fan avranno la possibilità di calarsi nelle atmosfere di Hawkins, provando le stesse emozioni dei protagonisti, come, ad esempio, avvicinarsi a un Demogorgone, entrare all'interno della casa di Joyce, giocare ai videogiochi nel Palace Arcade e fare acquisti allo Starcourt Mall. I visitatori potranno inoltre acquistare prodotti esclusivi e personalizzabili tra cui una linea di makeup, articoli d’abbigliamento, giocattoli e accessori.

L’ingresso è gratuito su prenotazione a questo sito. Previa disponibilità dei posti, sarà possibile registrarsi anche in loco. Lo store è aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 11 alle 19.