Netflix e Carrefour: nasce l’abbonamento Plus

L'abbonamento Carrefour Plus, nato dalla collaborazione tra l'insegna e Netflix, prevede sconti e promozioni dedicate in alcuni punti di vendita in Francia

Nuove collaborazioni per coinvolgere i consumatori utilizzando le più moderne tecnologie sulla base delle rinnovare abitudini. In Francia Carrefour attiva una partnership con Netflix sperimentando un servizio bundle a Rouen e Bordeaux che, dopo una prima fase di sperimentazione, potrebbe coinvolgere l'intero Paese. Il servizio prevede un piano standard Netflix con pubblicità, e vantaggi nei punti di vendita coinvolti al costo mensile di 5,99 euro. Si tratta di uno dei quattro abbonamenti Netflix, il più basico e il più conveniente perché contiene inserimenti pubblicitari nei programmi, nei film e nelle serie tv della piattaforma. Gli altri piani Netflix, non contemplati da questa promozione, prevedono tre formule: Base con 10,99 euro, Standard con 13,49 e Premium con 19,99.

Chi si abbona a questo servizio Carrefour Plus avrà, inoltre, uno sconto del 10% su 6.000 prodotti alimentari e per la cura della persona a marchio Carrefour e la spedizione gratuita per ordini superiori a 60 euro. Un vantaggio per i clienti dell'insegna francese che solitamente possono usufruire della consegna a domicilio gratuita con ordini superiori a 150 euro. Si tratta di una novità nel panorama retail e di una collaborazione inusuale che potrebbe aprire la strada verso soluzioni nuove.

“In Carrefour cerchiamo sempre di innovare offrendo nuovi servizi e promozioni per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e difendere il loro potere d’acquisto" spiega Caroline Dassié, executive director Carrefour Group.

La promozione

Per promuovere questa novità, Carrefour coinvolgerà dieci suoi store dove saranno disponibili articoli di merchandising Netflix, tra cui action figure, magliette, tazze, borse e poster di titoli iconici del broadcaster statunitense come Stranger Things, The Bridgerton Chronicle, One Piece e Rebel Moon.