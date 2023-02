Carrefour Italia lancia la raccolta Zero Sprechi Collection

La campagna Zero Sprechi Collection coinvolgerà in modo totale gli oltre 1.000 punti di vendita del gruppo Carrefour in Italia e il canale online

La nuova raccolta bollini promossa Carrefour Italia e lanciata insieme a Ipm Italia è stata sviluppata in ottica di sostenibilità. La campagna Zero Sprechi Collection coinvolgerà in modo totale gli oltre 1.000 punti di vendita del gruppo in Italia e il canale online. I consumatori potranno collezionare i punti con la possibilità di scegliere la proposta di prodotti Brabantia, partner scelto da Carrefour Italia proprio per l’attenzione al rispetto dell’ambiente mostrato nella sua storia centenaria. Gli articoli disponibili, infatti, sono stati realizzati in vetro borosilicato, bamboo, e altri materiali resistenti ed ecologici. Questa operazi0one sarà comunicata all'interno dei punti di vendita con materiali di diversi formati, autoportanti, rotairs, banner, cartoncini separa spesa e adesivi. Sarà applicato un logo ben visibile in tutti gli angoli degli store con testi esplicativi sui vantaggi dell’iniziativa, sulla raccolta bollini e sui prodotti Brabantia. Infine, sarà al centro dei prossimi volantini e dei materiali di comunicazione per il cliente.

“I due anni di pandemia hanno trasformato i supermarket da luogo dove fare la spesa a un’agorà dove rendiamo visibile la nostra idea di società. In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, soprattutto per l’economia del mercato alimentare, è importante educare il consumatore verso un utilizzo più consapevole delle risorse, andando incontro il più possibile alle sue esigenze. Zero Sprechi Collection porta un messaggio molto chiaro. Se stiamo attenti alle nostre scelte guadagniamo tutti” spiega il direttore commerciale di Ipm Italia Roberto Pecci.

Come partecipare

La meccanica della raccolta consente ai clienti di acquisire, fino al 10 aprile, un bollino ogni 20 euro di spesa nei Carrefour Iper, Market e Online ed ogni 15 euro nei Carrefour Express. Si può inoltre accelerare la raccolta cercando i prodotti con il cartellino punti Sprint, ricevendo bollini aggiuntivi per la propria collezione.

L'attenzione all'ambiente

L'impegno di Carrefour Italia per la natura fa parte della filosofia aziendale. Questa iniziativa rientra in una serie di attività che comprendono il lancio delle box ortofrutta, con frutta e verdura edibili recuperate da confezioni danneggiate ad un prezzo vantaggioso per il cliente; i Corner Antispreco, con prodotti prossimi alla scadenza scontati fino al 50% e una sezione “guarda oltre la data” a prezzi ribassati di oltre il 70% di prodotti oltre Termine minimo di Conservazione.