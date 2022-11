Foresta Carrefour: 150 alberi piantumati in Emilia Romagna

Continua l'impegno dell'insegna per l'ambiente. Attivato il progetto Foresta Carrefour per contribuire alla lotta contro la deforestazione

Carrefour ha attivato un progetto pensato per tutelare il territorio e la fauna locale. Parte ufficialmente l'iniziativa Foresta Carrefour, realizzata in collaborazione con la società benefit zeroCO2, che prevede la piantumazione di 150 alberi da frutto in Emilia-Romagna. Alla base di questa operazione c'è la volontà di dare il proprio contributo alla lotta contro la deforestazione. Il gruppo, infatti, da anni segue un modello di business sostenibile con un impegno concreto per l'ambiente e la biodiversità.

“Questo progetto da un lato supporta una cooperativa che offre sostegno a persone in situazione di fragilità e marginalità sociale in un’ottica di maggiore inclusione, dall’altro contribuisce in maniera significativa a rigenerare le foreste tutelando la biodiversità del

territorio” afferma Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia, in occasione della manifestazione di avvio ufficiale del progetto nella sede della cooperativa sociale Eta Beta.

L'impegno di Carrefour per l'ambiente

Da anni Carrefour ha attivato iniziative mirate al rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo. Come più volte raccontato, infatti, l'insegna ha accelerato il percorso di Transizione ecologica, ampliando la propria offerta di biologico proveniente da agricoltura sostenibile e ha adottato strategie per contribuire alla diminuzione della temperatura terrestre incidendo in modo significativo anche sui propri fornitori. Il progetto Foresta Carrefour si inserisce quindi in un contesto ampio di impegno nei confronti del pianeta nel quale rientra anche l'obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari entro il 2025.