Carrefour Italia promuove il made in Italy in Italia e nel mondo

Le iniziative di Carrefour Italia per la promozione del made in Italy illustrate in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, ad Assago (Mi).

Nella prospettiva di una transizione alimentare per tutti, che caratterizza l'impegno di Carrefour, l'approccio di filiera rappresenta la chiave operativa più efficace, che in Italia va a braccetto con la promozione e la valorizzazione del prodotto made in Italy. Le iniziative di Carrefour Italia in questa direzione sono state illustrate in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, lo scorso 5 aprile, presso l'ipermercato Carrefour di Assago (Mi).

Presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni che hanno sottolineato il valore dell'impegno del retailer: Marco Osnato, presidente Commissione e Finanze della Camera dei Deputati, Grazia Di Maggio e Alessandro Cattaneo della commissione Politiche Ue alla Camera dei Deputati, Fabio Raimondo della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

Carrefour Italia pro made in Italy

Christophe Rabatel, Ceo di carrefour Italia, ha sottolineato l'impegno del retailer in Italia attraverso grandi investimenti che riguardano anche i prodotti alimentari made in Italy, da subito presenti, per ovvi motivi, nei negozi italiani, ma da sempre anche valorizzati attraverso il marchio proprio e l'impegno per l'export. "Da due anni a questa parte Carrefour Italia è l'unico filiale autorizzata per gli acquisti di vino italiano per l'intero gruppo Carrefour - ha sottolineato il Ceo - divenendo così l'hub per l'export del vino di Carrefour per gli oltre 4.000 punti di vendita nel mondo. Particolarmente apprezzati all'estero sono l'ortofrutta italiana e i vini, che quest'anno hanno segnato un +99%".

Il valore dell'export è pari a 1,15 miliardi di euro con un incremento del +44% rispetto al 2021, quando questa cifra sfiorava gli 800 milioni di euro.

La rete Carrefour Italia per i prodotti italiani

Carrefour collabora con oltre 10.000 fornitori italiani e ha stretto una partnership con Coldiretti per lo sviluppo di linee a marchio dedicate, in particolare Filiera Agricola Italia e Filiera Italia, che di aggiungono ai prodotti a marchio Carrefour e Terre d'Italia tipici della nostra cucina.

Allestimento dei Carrefour di Assago 1 di 9

La collaborazione con Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti e presidente di Filiera Agricola Italiana Spa era cominciata proprio dal negozio di Assago, con il primo percorso dedicato ai prodotti Lombardi. In occasione della giornata del made in Italy è stato creato un percorso di assaggi e un'area espositiva all'ingresso, nell'area dei freschi, che valorizza diverse produzioni regionali. Dai formaggi Carozzi della Valsassina ai salumi di Bortolotti, dalla porchetta di Ariccia Cioli, agli gnocchetti sardi della Casa del Grano, dalla raspadura di Bella Lodi al pesto di Pra, con una cartellonistica esplicativa. Per i prodotti in collaborazione con Coldiretti, il pomodoro Caprirose che valorizza una tipicità e salvaguarda anche la biodiversità, salvando un seme ritrovato.

"La collaborazione con i fornitori è fondamentale per valorizzare le produzioni di qualità, l'innovazione e la sostenibilità - ha detto Bruno Moro, direttore commerciale di Carrefour Italia -. Nella nostra rete 8.500 produttori su 10.000 sono produttori di filiera, altri 200 collaborano per la linea Terre d'Italia e altri 1.300 sono locali o regionali".

La mdd Carrefour è arrivata a un'incidenza del 31% e l'85% dei produttori coinvolti sono italiani, per un totale di circa 3.000 articoli.

Il patto della transizione alimentare per tutti, rinnovato ogni anno a settembre in occasione del Salone Carrefour a Milano, è arrivato a 55 aziende.

"La gdo è il ponte tra la produzione, l'industria e i consumatori - prosegue Moro - dunque bisogna avere un approccio di filiera tenendo presenti le difficoltà della produzione e riconoscendo il giusto prezzo d'acquisto".

Il rapporto con Coldiretti coinvolge ortofrutta, carne e latte, e il progetto di Filiera Agricola Italia con 100 prodotti di mercati diversi a garanzia della trasparenza, con la sostenibilità ambientale e sociale. La prossima frontiera: il pesce, grazie all'accordo con una serie di pescherecci, e poi sul settore vitivinicolo.