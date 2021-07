Carrefour lancia il magazine Vivi di Gusto

Una testata dedicata al mondo del cibo, del vino e alla cura della casa. Carrefour propone il magazine digitale Vivi di Gusto, con contenuti dedicati ogni mese su vari ambiti con rubriche al suo interno, suggestioni e consigli. La testata propone lo spazio per la Cucina Creativa dedicato alle ricette; la sezione Arte in Tavola, nata per fornire ispirazioni e consigli per una mise en place a regola d'arte. C'è poi la rubrica Pillole dell'Esperto, con approfondimenti e consigli su materie prime direttamente da professionisti del settore. E ancora il format Vino e Dintorni attraverso il quale si invita il consumatore a percorrere un viaggio ideale nei luoghi in cui si producono alcuni tra i vini italiani più apprezzati.

Tra le varie sezioni anche Act For Food, il progetto lanciato e seguito da Carrefour che sottolinea l'impegno dell'insegna a favore di un'alimentazione sana, responsabile e sempre più sostenibile.