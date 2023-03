Carrefour lancia la campagna dedicata al risparmio

Nuova campagna per Carrefour che due spot sulle tv sottolinea la propensione al risparmio e alle esigenze dei consumatori moderni

L'attenzione al risparmio oggi più che in altri contesti è un bisogno primario per gli italiani. Per questo motivo, Carrefour ha incentrato la sua nuova campagna su questo tema sottolineando le scelte per andare incontro alle esigenze dei clienti.

La nuova campagna Risparmio di qualità è stata firmata da Publicis Italy/Le Pub e sarà on air su tv tabellare e tv digitale con due film, due da 30 secondi e due da 15 secondi in formato 16:9. Il claim che accompagna questa campagna è Il meglio per me che sintetizza anche l'impegno del gruppo per una sempre maggiore attenzione al risparmio, pur mantenendo la qualità.

A questo riguardo Carrefour cita il payoff: Ognuno ha il suo meglio… ma da Carrefour la convenienza è per tutti, per sottolineare la sua vicinanza al consumatore.

“In Carrefour l’impegno nell’offrire prodotti di qualità a un prezzo contenuto è una tradizione. E in questo particolare momento storico, è ancora più importante per noi riuscire a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, garantendo loro qualità e risparmio -afferma Alessandra Grendele, chief digital officer di Carrefour Italia-. Per lo stesso motivo, mettiamo a disposizione servizi che possano rispondere alle esigenze specifiche di ognuno: in Carrefour, è possibile fare la spesa fisicamente oppure online, scegliendo tra la consegna a casa, il ritiro in uno dei nostri punti di vendita o la consegna tramite App di delivery”.