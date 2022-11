Carrefour: l’app Stack&Stock selezionata da Adi Design Index 2022

Carrefour è stata selezionata da Adi Design Index 2022 per l'app Stack&Stock che semplifica il lavoro di tutti i giorni per migliaia di dipendenti

Il progetto di digitalizzazione Stack&Stock di Carrefour Italia è stato selezionato da Adi nel corso dell’annuale Design Index 2022, la pubblicazione che seleziona il meglio dell’industria italiana del design e premia i progetti che hanno saputo distinguersi per efficacia strategica e sostenibilità. “Stiamo lavorando da tempo per trasformare Carrefour, un retailer tradizionale con capacità di eCommerce, in una Digital Retail Company. Questo percorso, che intendiamo realizzare entro il 2026, rappresenta un potente vettore in un mercato in rapido cambiamento. Abbiamo scelto di puntare su innovazione ed esperienze design-user centered per sviluppare un know-how unico nella gdo, che consentirà di migliorare la nostra performance operativa e il processo di dematerializzazione” dichiara Christophe Rabatel, Ceo Carrefour Italia.

Questo riconoscimento consentirà al brand di concorrere alla prossima edizione del Compasso d’Oro Adi. “Siamo davvero felici di essere stati inseriti all’interno di Adi Index 2022. Stack&Stock rappresenta una vera innovazione digitale del processo di riordino merci, con benefici non solo a livello gestionale, ma anche ambientale e sociale. L’innovativa app, realizzata in collaborazione con Publicis Sapient, aiuta i collaboratori di punto vendita nell'eseguire le attività quotidiane di riordino merce, prima effettuate su tabelle cartacee, e permette di eliminare fino a 1.800 tonnellate di carta l’anno” spiega Alessandra Grendele, chief digital officer Carrefour Italia.

Stack&Stock

L'app è un supporto digitale proattivo con il quale i collaboratori possono interfacciarsi quotidianamente sul posto di lavoro e si pone come obiettivo quello di migliorare e diminuire i tempi di riordino della merce attraverso la dematerializzazione del tabulato di riordino. Nello specifico, l’app favorisce il passaggio da un supporto passivo, come la carta, ad uno strumento proattivo che semplifica il lavoro di tutti i giorni per migliaia di dipendenti.