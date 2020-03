Carrefour Occasion: il concept che promuove l’economia circolare

Da tempo l'insegna francese sta diversificando la sua proposta puntando su nuovi formati in linea con le rinnovate tendenze di consumo. L'ultimo esperimento vede al centro l'economia circolare e la sostenibiltà Carrefour sta collaborando con Cash Converters per lanciare il concept shop-in-shop di Carrefour Occasion. Il primo esperimento è stato testato con un punto di vendita a Les Ulis di circa 100 mq, uno spazio che sostiene il consumo sostenibile consentendo ai clienti di acquistare e vendere articoli di seconda mano con particolare attenzione a telefoni, articoli high-tech, videogiochi, gioielli, articoli per computer, libri, cd e dvd.

In questo negozio potranno recarsi gli utenti che desiderano valutare il valore dei propri articoli per poterli poi vendere. Carrefour Occasion ha optato per saldare ogni transazione in contanti, a parte le vendite di gioielli in oro, che devono essere regolate con carta bancaria o bonifico bancario per motivi di tracciabilità. E per una soddisfazione ottimale del cliente, ogni prodotto acquistato da Carrefour Occasion verrà fornito con una garanzia gratuita di un anno, il doppio del periodo previsto dalla legislazione.