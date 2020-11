Carrefour: via libera all’acquisizione del marchio Bio c ’Bon

Arriva a un punto di svolta l'operazione avviata da Carrefour per l'acquisizione del marchio Bio c ’Bon, per la quale aveva fatto richiesta pochi mesi fa. Il tribunale di commercio di Parigi ha, infatti, dato parere favorevole dando così la possibilità al gruppo francese di potenziare il suo cammino sempre più orientato verso una proposta biologica e in linea con il programma di transizione alimentare. Anche dal punto di vista occupazionale c'è il via libera. Si potrà procedere, infatti, preservando l'occupazione di oltre 1.000 dipendenti Bio c ’Bon, quasi tutta l'attuale forza lavoro.

Questa operazione avrà un costo di 60 milioni di euro e si inquadra in un più ampio progetto avviato dal gruppo Carrefour che sta attuando una politica di acquisizioni mirate alla crescita e allo sviluppo dell'insegna in molti Paesi. Ne sono testimonianza le recenti acquisizioni di 30 negozi Makro in Brasile, Wellcome a Taiwan e Supersol in Spagna, come raccontato in questo articolo.