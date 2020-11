Cedi Sigma (D.IT) consolida la rete in Campania

Prosegue l'espansione dell'insegna Sigma nella regione grazie all'iniziativa del Gruppo Del Fiume, storico socio della Ce.Di. Sigma Campania (Gruppo D.IT) che ha realizzato un punto di vendita o a Colliano (Sa) sviluppato su un'area di 800 mq e situato all'interno del centro commerciale La Macchia.

“La decisione di aprire uno store in una fase congiunturale non certo facile dal punto di vista imprenditoriale per il paese e per il nostro territorio, è un segnale forte di fiducia, impegno e responsabilità sociale e ambientale, che abbiamo voluto dare a tutta la comunità” afferma Antonio Del Fiume, imprenditore e storico socio di Sigma.

L'assortimento comprende 10 mila referenze, con una presenza del 10% di private label. Lo store propone un allestimento moderno, dai colori caldi che rendono l'ambiente accogliente, e una chiara segnalazione dei reparti e delle offerte.

L'area freschi è articolata nei reparti ortofrutta, con particolare focus sulle eccellenze agricole locali, gastronomia, pescheria, salumeria, macelleria con carni provenienti da filiere di allevamento controllate e certificate.

La struttura è dotata di quattro casse con sistemi intelligenti di avanzamento delle code e offre il servizio click & collect, un progetto codificato a livello nazionale con sistema di Crm studiato per migliorare il servizio e creare delle community su cui individuare azioni promozionali ad hoc. Lo store è, inoltre, munito di etichette digitali, in linea con la filosofia sostenibile che si intende perseguire.

Il successo della prossimità

“I negozi di vicinato hanno svolto nei primi mesi dell’anno un ruolo strategico -afferma Vincenzo Gargano, consigliere di D.IT e di Cedi Sigma Campania- che siamo certi continueranno a ricoprire anche in futuro. Un trend che vede protagonista anche il Gruppo Del Fiume, grazie all’adesione ad una realtà in forte sviluppo quale è Sigma Campania, particolarmente attenta, oggi più che mai, all’implementazione di nuovi servizi per la propria rete di punti di vendita ad insegna Sigma, con speciale riguardo a quelle innovazioni tecnologiche che ben si sposano con i valori della tradizione e della qualità, tipiche della mission aziendale”.